Djokovic remonta y vence a Giovanni Mpetshi Perricard en la 1ra ronda del Abierto de Francia

A los 39 años, Novak Djokovic todavía puede desgastar a sus rivales.

Incluso a oponentes que tienen casi la mitad de su edad — y frente a un público hostil.

Djokovic se recuperó tras perder el primer set para imponerse por 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 al jugador local Giovanni Mpetshi Perricard, de 22 años, en la primera ronda del Abierto de Francia el domingo, en su récord de 82da participación en un torneo de Grand Slam.

Con gruñidos durante peloteos largos y esforzándose al máximo en la sesión nocturna inaugural en la pista Philippe-Chatrier, Djokovic finalmente encontró la manera de quebrar el saque de su rival de 2,01 metros y empatar el partido a un set por bando después de que había transurrido 1 hora y 45 minutos.

El público estaba entusiasmado ante la posibilidad de una sorpresa mayúscula — al fin y al cabo, Djokovic no pierde en primera ronda de un Grand Slam desde hace 20 años. Pero después de dos sets tensos, Mpetshi Perricard pareció quedarse sin energía.

Djokovic, en cambio, apenas estaba entrando en calor en apenas su segundo partido sobre arcilla este año. En su otro encuentro en esta superficie esta temporada, perdió ante el croata Dino Prižmić, procedente de la fase previa, en el Abierto de Italia, tras dos meses de baja por una lesión en el hombro derecho.

Con solo pisar la pista dos días después de cumplir 39 años, Djokovic estableció el récord masculino de más Grand Slams disputados — uno más que Roger Federer y Feliciano López. Djokovic ganó un récord de 24 de esos 82 Grand Slams.

Djokovic también igualó a los franceses Richard Gasquet y Antoine Gentian con un récord masculino de 22da participación en Roland Garros. Alcanzó al menos los cuartos de final en 19 de las últimas 20 ediciones y levantó el trofeo de la Coupe des Mousquetaires en 2016, 2021 y 2023.

Djokovic se burla del público profrancés

El 80mo del ranking, Mpetshi Perricard, contó con mucho apoyo en las gradas y los aficionados estallaron en cánticos de “Gio-vanni, Gio-vanni, Gio-vanni” cuando conectó un ganador de derecha en su cuarto punto de quiebre para cerrar un largo intercambio durante un juego tenso con 5-5 en el primer set. Luego, Mpetshi Perricard cerró el set con aces consecutivos — el primero de ellos a 223 km/h (139 mph).

Djokovic no pudo convertir un punto de quiebre hasta su décimo intento, cuando cerró el segundo set con una dejada que Mpetshi Perricard no pudo devolver. Entonces Djokovic se llevó la mano a la oreja para burlarse del público profrancés.

Ya avanzado el cuarto set, después de lograr un delicado ganador de media volea, Djokovic dio saltitos de regreso a la línea de fondo, aparentemente exultante. Y cuando terminó, Djokovic hizo un pequeño contoneo de celebración sobre la línea de fondo.

Djokovic no puede cruzarse con Sinner hasta la final

Pese a su calendario reducido últimamente, conviene recordar que Djokovic alcanzó la final del Abierto de Australia de este año, donde perdió ante Carlos Alcaraz, y que ha llegado a semifinales o más lejos en cinco Grand Slams consecutivos.

Con Alcaraz, el vigente bicampeón del Abierto de Francia, fuera de Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha, Djokovic ve una oportunidad para sí mismo en la mitad inferior del cuadro. Solo se enfrentaría al número uno, Jannik Sinner, que encadena 29 victorias seguidas, en la final.

Junto con el campeón de 2015 Stan Wawrinka, que disputa su último Abierto de Francia, Djokovic es el único ex campeón de individuales masculinos que compite en París.

Denunciante de amaños de partidos

Djokovic no fue el único jugador de edad avanzada que sumó una victoria en Roland Garros el domingo.

Marco Trungelliti, quien a los 36 años se convirtió recientemente en el hombre de mayor edad en la era profesional (desde 1969) en meterse en el top 100 del ranking, venció a Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2, 6-2.

“Siento que todavía queda mucho por hacer en términos de tenis”, comentó Trungelliti. “Estoy alcanzando mi pico (a los) 36”.

Trungelitti atribuyó en parte su desarrollo tardío a que fue marginado del circuito hace años cuando se convirtió en denunciante contra el amaño de partidos en el deporte.

“Me hizo mucho daño en aquel momento”, manifestó Trungelitti, que aún vive exiliado en Andorra y se siente incómodo al volver a su casa en Argentina. “Yo era muy inocente en el sentido de que esperaba que el sistema me ayudara un poco, y fue completamente lo contrario.

“El conjunto de instituciones nunca estuvo ahí, y todavía no está”, añadió Trungelitti. “Tengo una columna vertebral en el corazón, y va a estar ahí para siempre”.

Sorana Cirstea, otra jugadora de 36 años que esta semana se convirtió en la de mayor edad en debutar en el top 20, venció a la joven de 17 años Ksenia Efremova por 6-3, 6-1.

Y el lunes, Wawrinka, de 41 años, jugará contra Jesper De Jong en su último Roland Garros antes de retirarse al final del año.

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