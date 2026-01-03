Stay up to date with notifications from The Independent

Wawrinka inicia su gira de despedida 2026 con una emocionante remontada en la United Cup

UNITED CUP-WAWRINKA
Las piernas de Stan Wawrinka, quien tiene 40 años, no le fallaron durante las más de tres horas que duró su primer partido individual del 2026 el sábado en la que será su gira de despedida.

Wawrinka, tres veces campeón de un Grand Slam, venció en un partido de tres años y 16 minutos por 5-7, 7-6 (5), 7-6 (5) al francés Arthur Rinderknech, quien está clasificado en el puesto 29. Wawrinka actualmente es 157mo del mundo.

Wawrinka anunció en diciembre que este año sería su último en el circuito de la ATP.

"Hoy fue una dura batalla... es increíble venir aquí por primera vez, tener tanto apoyo", dijo Wawrinka el sábado. "Veinte años en el circuito, uno siempre juega en los mismos lugares y torneos. Así que para mí es increíble tener esta oportunidad este año de jugar en Perth".

Antes de su primer partido, Wawrinka expresó que esperaba mejorar su clasificación actual y volver al top 100 antes de retirarse. Su clasificación más alta fue el número 3, que alcanzó cuando ganó el Abierto de Australia en 2014.

"Estoy contento con la decisión (de retirarme) y me siento en paz con eso", manifestó Wawrinka.

La United Cup es uno de varios torneos que se juegan en las próximas dos semanas en Australia antes del Abierto de Australia, que comienza en Melbourne el 18 de enero.

Su compañera de equipo, Belinda Bencic, comenzó el enfrentamiento el sábado con una victoria de 6-2, 6-4 sobre Leolia Jeanjean, dando al equipo suizo una ventaja de 2-0 para avanzar.

