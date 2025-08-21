Waldrep poncha a siete y Bravos blanquean 1-0 a Medias Blancas

Hurston Waldrep recetó siete ponches para igualar su tope personal al cubrir siete innings y los Bravos de Atlanta blanquearon el miércoles 1-0 a los Medias Blancas de Chicago.

El dominicano Marcell Ozuna anotó desde la tercera base en el cuarto episodio debido a un error en el cuadro. Eso bastó para que Atlanta se llevara el juego decisivo de la serie de tres partidos.

El cubano Raisel Iglesias se encargó novena entrada para su salvamento número 21.

Chicago ha perdido ahora seis de sus últimos siete juegos y 13 de sus últimos 16.

Waldrep (4-0), en la quinta apertura de su carrera, permitió solo cuatro hits y concedió una base por bolas.

Martín Pérez (1-3), el abridor venezolano de Chicago, lanzó cinco entradas y tercio, permitiendo tres hits y una carrera, con cinco ponches.

Por los Medias Blancas, el cubano Luis Robert Jr. de 3-1.

Por los Bravos, el dominicano Ozuna de 3-1, una anotada. El venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-1.

