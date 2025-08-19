Medias Blancas aplastan a Strider en su lucha y vencen 13-9 a los Bravos

El cubano Luis Robert Jr. disparó un cuadrangular para iniciar un cuarto inning de seis carreras y los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Bravos de Atlanta 13-9 el lunes por la noche.

Robert siguió el sencillo de apertura de Andrew Benintendi contra un Spencer Strider en apuros con su 13er jonrón para poner a Chicago arriba 3-0. Mike Tauchman impulsó dos con un doble con las bases llenas, y el sencillo productor del venezolano Lenyn Sosa con dos outs hizo la pizarra 7-0.

Brooks Baldwin conectó su octavo jonrón, un batazo de apertura en el tercero para darle la ventaja a Chicago. Sosa conectó su 17mo vuelacercas, un batazo de tres carreras contra Austin Cox en la sexta para una ventaja de 10-1. Kyle Teel y Benintendi tuvieron cada uno cuatro de los 19 imparables de Chicago.

El venezolano Yoendrys Gómez (3-1) permitió cuatro carreras en cinco entradas para llevarse la victoria en la segunda apertura en su carrera. Grant Taylor lanzó una novena entrada sin carreras para cerrar el juego.

Strider (5-11) fue ineficaz por tercera apertura consecutiva, permitiendo siete carreras y diez hits en poco más de tres entradas. Ha permitido 20 carreras y siete jonrones en sus últimas 11 entradas y dos tercios.

Michael Harris II se fue de 4-4 con un jonrón de dos carreras —su 15ta— para Atlanta, extendiendo su racha de imparables a 11 juegos. Lidera las mayores con 49 hits desde el receso del Juego de Estrellas.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 5-2 con una anotada y una producida y Luis Robert Jr. de 6-1 con dos anotadas y dos impulsadas; y el venezolano Lenyn Sosa bateó de 6-2 con una carrera anotada y cuatro remolcadas.

Por los Bravos, el dominicano Vidal Bruján de 2-1 con una anotada y una producida, Marcell Ozuna de 4-1 con una anotada; el venezolano Ronald Acuña Jr. de 5-1 con una impulsada.

