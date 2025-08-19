Jets priorizan el juego por tierra y pases cortos para cansar a los defensivas

El juego aéreo de los Jets de Nueva York ha carecido de pases largos este verano.

La falta de lanzamientos profundos tiene a algunos fanáticos ansiosos, preguntándose si Justin Fields y la ofensiva podrán extender el campo contra los oponentes esta temporada cuando sea necesario. Bueno, el juego por tierra y los pases cortos podría ser una alternativa efectiva.

"Quiero decir, sí, estamos bien con completar pases de ocho yardas en cada jugada, si soy honesto contigo", dijo Fields el martes antes de la práctica.

Fields y los titulares en la ofensiva jugaron solo dos series en la derrota en el juego de pretemporada de los Jets el sábado 31-12 ante los Giants, y no fue precisamente una exhibición impresionante por aire.

Fields, quien firmó un contrato de dos años y 40 millones de dólares en la temporada baja para reemplazar a Aaron Rodgers como el quarterback titular de los Jets, completó solo uno de cinco pases para cuatro yardas. Pero Nueva York corrió el balón 13 veces para 55 yardas y Fields obteniendo cinco yardas en su única carrera, que originalmente fue llamada como una jugada de pase.

Aburrido, seguro. Y el entrenador Aaron Glenn dijo que la ofensiva, en general, no fue lo suficientemente buena. Pero Fields insiste en que hay un método para probar metódicamente a los equipos en el suelo.

"Por supuesto que quieres jugadas explosivas, pero como dije el sábado, no vamos a forzar el balón hacia abajo del campo", dijo Fields. "Si quieren profundizar en el segundo nivel, estamos bien con completar pases de ocho o diez yardas, tomar tiempo del reloj y simplemente avanzar por el campo con series de diez o 15 jugadas. Eso cansa a la defensa".

Una de las fortalezas de los Jets es su juego terrestre con el trío de Breece Hall, Braelon Allen e Isaiah Davis. Todos se han visto sólidos durante el campamento de entrenamiento y los dos juegos de pretemporada, aunque Davis no jugó contra los Giants debido a un problema en el tobillo.

El enfoque de correr y golpear estuvo en plena exhibición el sábado por la noche, cuando los Jets abrieron su segunda posesión corriendo en diez jugadas consecutivas antes del pase incompleto de Fields en tercera y dos hacia Garrett Wilson. La serie de 11 jugadas culminó con un gol de campo de 38 yardas de Nick Folk.

"Puede que no sea tan emocionante en el lado ofensivo del balón para los fanáticos", dijo Fields. "Como dije, es un juego eficiente. También cansa a la defensa y, ya sabes, simplemente avanzamos por el campo de esa manera".

El guardia izquierdo John Simpson lo recibe con agrado, diciendo que él y sus compañeros de línea ofensiva se animan un poco más cuando saben que va a ser una jugada de carrera.

"La identidad de este equipo es la fisicalidad", dijo Simpson. “No importa qué jugada sea —carrera, pase, lo que sea— creo que el entrenador hace un buen trabajo al decirnos que eso es lo que quiere. Quiere que sea, lo que sea, físico”.

Fields también parecería encajar bien en un sistema que prioriza la carrera en la ofensiva del nuevo coordinador Tanner Engstrand. Tiene una habilidad increíble para escabullirse, con un talento para convertir lo que parece ser una jugada rota en algo positivo con sus piernas.

En su segunda temporada en la NFL con Chicago en 2022, Fields corrió para un récord personal de 1.143 yardas y ocho anotaciones. Simpson está acostumbrado a jugar con un mariscal de campo que puede correr, habiendo sido compañero de equipo de Lamar Jackson en Baltimore durante la temporada 2023.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes