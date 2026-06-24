Vozinha, el arquero sensación de Cabo Verde, busca nuevo club tras brillar en el Mundial

Vozinha, una de las sensaciones del Mundial, busca un nuevo club.

El arquero de la selección de Cabo Verde, con 40 años de edad, no descartó la posibilidad de jugar en Brasil, donde los aficionados lo ayudaron a alcanzar el estrellato a través de las redes sociales.

En una entrevista con el periodista e influencer brasileño Daniel Braune, Vozinha señaló que ya había finalizado su contrato con el club Chaves de la segunda división de Portugal y quiere seguir en activo con un nuevo equipo tras su éxito en el torneo.

Vozinha atrajo la atención del mundo del fútbol después de una destacada actuación en el empate de Cabo Verde 0-0 ante España, campeón de Europa, en su primer partido mundialista el pasado 15 de junio. Posteriormente, Cabo Verde empató 2-2 con Uruguay, una de las potencias sudamericanas.

“Terminé contrato con mi club anterior, Deportivo Chaves, y en este momento todavía no tengo nada”, afirmó. “Estoy abierto a todo. Vamos a ver qué sale”.

Vozinha señaló que no le importaría jugar en Brasil, el país donde otro influencer --Casimiro Miguel, conocido como Cazé-- lo ayudó a pasar de unos 50.000 seguidores en Instagram a casi 16 millones.

“Estaría bien”, señaló Vozinha en la entrevista publicada en el canal de YouTube de Braune. “Ya veremos”.

Vozinha indicó que sin lugar a dudas quiere ir a Brasil, al menos de visita.

“Si tengo la oportunidad, me gustaría ir, también para agradecer a todos por todo su apoyo”, dijo. “Y creo que muchos de mis compañeros también quieren ir”.

Vozinha relató que pasó un tiempo en Brasil cuando su antiguo equipo, el Progresso do Sambizanga de la liga de Angola, hizo pretemporada en la nación sudamericana.

Indicó que entre los ídolos de su infancia están el arquero belga Michel Preud'homme, al holandés Edwin van der Sar y al italiano Gianluigi Buffon.

En este momento, su sueño es ayudar a Cabo Verde —que compite en su primer Mundial— a superar la fase de grupos.

Una victoria sobre Arabia Saudí en Houston el próximo viernes sería suficiente para asegurar un lugar en los dieciseisavos de final para la nación de alrededor de medio millón de habitantes.

“Mi sueño, y el sueño de todos los caboverdianos, es llegar a la siguiente ronda”, afirmó. “El simple hecho de estar en el Mundial es algo enorme, y avanzar cuando nadie pensaba siquiera que podríamos sumar un punto, sería extraordinario”.

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