Volpe recibe inyección de cortisona en el hombro izquierdo; juega con desgarro leve desde mayo

El campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, recibió una inyección de cortisona en el hombro izquierdo el miércoles después de jugar con un pequeño desgarro en su labrum durante más de cuatro meses.

El jueves, antes de que los Yankees concluyeran una serie de tres juegos con los Tigres, el mánager Aaron Boone confirmó un informe del New York Post, según el cual, Volpe se sometió a la inyección tras resentirse de una lesión previa en el hombro mientras se zambullía para perseguir una pelota en la victoria del domingo por 4-3 sobre Toronto.

Fue la segunda inyección de cortisona de Volpe esta temporada. Los Yankees también informaron que el pelotero de 24 años recibió una inyección de cortisona durante el receso del Juego de Estrellas.

El panameño José Caballero volvió a ser titular en lugar de Volpe e hizo su sexta aparición de inicio como campocorto desde que fue adquirido en la fecha límite de canjes, procedente de Tampa Bay. Boone dijo que Volpe no estaba disponible desde el banco y podría perderse el inicio de una serie de tres juegos en Boston este viernes.

Volpe se lesionó originalmente el 3 de mayo, cuando sintió un chasquido en su hombro durante la octava entrada de una derrota por 3-2 ante los Rays. Hizo un intento fallido a guante volteado para atrapar un sencillo de Christopher Morel que provocó el rally de dos carreras de Tampa Bay.

"Se ha agravado, tal vez un par de veces, una de ellas el domingo, y cada vez se ha resumido a que era sólo un problema de hinchazón", dijo Boone. "Así que creo que dijo algo el otro día al respecto.

"Le hicimos una resonancia magnética. Muestra un poco más de desgarro en el labrum, pero nada que pensemos que lo va a llevar a la lista de lesionados o nada que le impida seguir jugando. Ya se siente mejor hoy. No espero que sea un problema, pero dicho esto, si sale y lo agrava de nuevo, es posible que tengamos que revisarlo más".

Volpe está bateando para .206 con 19 jonrones y 70 carreras impulsadas en 141 juegos. Suma ocho hits en 44 turnos en sus últimos 12 juegos desde que no fue titular, el 24-25 de agosto.

Había conseguido un hit en sus 28 turnos anteriores antes de ser enviado al banco.

En el momento de su lesión original, Volpe estaba bateando para .233 con cinco jonrones y 19 carreras impulsadas. Desde entonces, tiene un promedio de .197, el más bajo entre los campocortos calificados.

"No creo que esto haya sido un factor importante en su rendimiento o en su capacidad para batear o en su capacidad para presentarse todos los días", dijo Boone.

Volpe jugó por última vez el martes, en la derrota por 12-2 cuando se fue de 3-0 con dos ponches y falló un toque con dos en base en la quinta entrada.

Como novato en 2023, Volpe ganó un Guante de Oro y bateó para .209 con 21 jonrones, 60 carreras impulsadas y tuvo 24 bases robadas después de ganar el puesto de campocorto en la pretemporada. Bateó para .243 con 12 jonrones y 60 carreras impulsadas el año pasado.

En la postemporada, Volpe bateó para .286, incluyendo un grand slam en el cuarto juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

