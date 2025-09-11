Gausman lanza juego completo de dos hits y Azulejos blanquean 6-0 a Astros

Kevin Gausman lanzó un juego completo de dos hits, el cuarto de su carrera, Davis Schneider sacudió un jonrón e impulsó dos anotaciones y los Azulejos de Toronto blanquearon el jueves 6-0 a los Astros de Houston.

Los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, mejoraron a 47-25 en casa y 63-cuatro cuando anotan cinco o más carreras.

Gausman (10-10) ponchó a nueve y dio una base por bolas. La multitud de 41.224 personas se levantó para darle una ovación de pie cuando salió para el noveno. Lanzó 100 lanzamientos, 79 de ellos strikes.

Gausman retiró a los últimos 17 bateadores que enfrentó, seis de ellos por ponche. Ambos hits que permitió fueron sencillos. El dominicano Jeremy Peña conectó un hit de apertura en el cuarto y avanzó a tercera con un sencillo de un out del puertorriqueño Carlos Correa. Gausman escapó del aprieto al lograr que el venezolano José Altuve elevara de out y ponchara al dominicano Jesús Sánchez.

Los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, han perdido cuatro series consecutivas, con un récord de 4-8 contra los Angelinos, Yankees, Rangers y Azulejos.

El dominicano Cristian Javier de Houston (1-3) permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas, su segunda apertura consecutiva con derrota.

Yordan Álvarez se fue de 4-0 con un ponche contra Gausman. El toletero cubano de los Astros no ha dado de hit en 16 turnos, con nueve ponches, en su carrera contra Gausman.

Por los Astros, Correa de 4-1. Altuve de 3-0. Peña de 3-1 y Sánchez de 3-0.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-1.

