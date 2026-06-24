Pochettino: reconstruir selección de EEUU fue más difícil de lo que imaginaba pero la misión avanza

La oficina que Mauricio Pochettino utiliza durante este Mundial tiene una terraza con baldosas de terracota y una vista espectacular a una playa icónica del condado de Orange y a una vasta extensión del Pacífico.

Los surfistas se mecen constantemente en el popular rompiente de las olas, que queda debajo del hotel, ubicado en lo alto del acantilado, donde el entrenador y su selección de Estados Unidos han pasado las últimas semanas.

“Es un poco aburrido, ¿no?", opinó Pochettino con una sonrisa. "Están esperando la ola perfecta, y nunca llega”.

Pochettino no es un hombre que entienda por qué alguien querría esperar. Preferiría crear la ola.

Su energía y su hambre lo impulsaron a salir de Argentina hacia una exitosa carrera como jugador en Europa, seguida de una rápida transición a los banquillos en clubes de primer nivel en Inglaterra, Francia y España. Ha pasado su vida adulta en situaciones de alto riesgo, aprendiendo a prosperar en la urgencia constante que se exige en los niveles más altos del fútbol.

Así que, hace casi dos años, cuando este luchador incansable y de gran energía asumió el mando de la selección de Estados Unidos, esperaba encontrar una plantilla y un país que compartieran su hambre desesperada de éxito de cara a su Mundial en casa.

Pochettino y su cuerpo técnico se quedaron atónitos al descubrir que no era así.

“Fuimos muy ingenuos cuando firmamos nuestro contrato", consideró Pochettino el martes, durante una mesa redonda con periodistas en su oficina. "Creo que lo que encontramos después de firmar es que evaluamos mal la situación. Era peor de lo que realmente creíamos”.

Pochettino nunca había dirigido a una selección nacional antes de hacerse cargo de Estados Unidos. Aunque entendía los obstáculos inherentes a un trabajo que involucraba contacto limitado con sus jugadores, no anticipó la magnitud de la reconstrucción que sería necesaria en un programa que sólo había disfrutado de un éxito irregular en el escenario internacional.

Los estadounidenses habían sido eliminados recientemente de la Copa América 2024 en la fase de grupos pese a jugar en casa, lo que derivó en el despido del entrenador Gregg Berhalter. Pochettino afirma que heredó un programa impregnado de complacencia que no se correspondía con su sentido de urgencia.

“Cuando llegamos aquí, recibimos un gran golpe y quedamos noqueados por un tiempo porque estábamos muy entusiasmados con eso", relató. "El Mundial estaba muy cerca. Todo el mundo iba a querer involucrarse y querer venir a la selección, y fue lo contrario”.

Pero después de que Pochettino comprendió el alcance total del trabajo que había aceptado, se puso manos a la obra para crear la cultura que necesitaba ver. Identificó a los jugadores que serían más importantes para el éxito de los estadounidenses y los convenció de entregarse por completo al proyecto, que por fin está dando frutos en este Mundial.

El equipo de Pochettino ha arrancado el torneo con victorias consecutivas sobre Paraguay y Australia por un marcador global de 6-1. Es un logro histórico para Estados Unidos, que nunca había comenzado con una foja de 2-0 y solo ha ganado un partido de eliminación directa en toda su historia en los Mundiales.

Estados Unidos cierra la fase de grupos este jueves por la noche contra Turquía en el sur de California, antes de ser anfitrión de un partido de dieciseisavos de final en el norte de California la próxima semana.

La astucia táctica que han mostrado bajo Pochettino, junto con un sorteo teóricamente manejable, indica claramente que los estadounidenses tienen una oportunidad de oro para lograr su actuación más impresionante en un Mundial desde que alcanzaron las semifinales en el torneo inaugural de 1930.

Pero, según Pochettino, hicieron falta 20 meses de trabajo duro para conseguirlo. Estados Unidos perdió dos veces en la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo de 2025, pero Pochettino vio avances en la construcción de la cultura y el estilo necesarios para que los estadounidenses prosperen en un escenario mayor.

Perseveró con sus planes después de que Estados Unidos no ganó la Copa Oro sin Christian Pulisic en el verano de 2025. Y coincide con sus jugadores, quienes han señalado el otoño de 2025 como un punto de inflexión para el equipo estadounidense.

Ese tramo incluyó un amistoso célebremente áspero con Australia, en el que Pochettino desafió a sus jugadores en el descanso a elevar su nivel de competitividad. También incluyó una charla al equipo el pasado noviembre, en la que utilizó por primera vez la frase que se ha convertido en uno de los lemas del conjunto: “¿Por qué no nosotros?”.

“Y entonces ellos estaban... ‘¿Por qué no nosotros?’", contó Pochettino mientras ponía cara de sorpresa. "Fue como un lema para nosotros, para decir: ‘Podemos. Si creemos que podemos, podemos hacerlo. Si trabajamos duro, podemos hacerlo. Si cambiamos nuestra mentalidad, podemos hacerlo’”.

“¿Por qué no nosotros?” está estampado en la pared del fondo de la oficina de Pochettino, junto con numerosas citas y frases adicionales escritas a mano en la pared por el entrenador: “El corazón convierte el esfuerzo en creencia, y cuando todo duele, el corazón nos mantiene luchando juntos”, y “Cuando las personas creen unas en otras, los sueños imposibles se vuelven posibles”.

El capítulo estadounidense de Pochettino lo ha cambiado en pequeñas cosas. Se ha sorprendido con ambos extremos del paladar estadounidense, desde Chick-Fil-A hasta las tiendas de comestibles Whole Foods, y ha desarrollado aprecio por la música country y soul: desde Lainey Wilson y Ella Langley hasta Teddy Swims.

El mundo del fútbol no espera que Pochettino se quede para siempre con la selección de Estados Unidos, y ya se le ha vinculado con trabajos en clubes europeos de cara a este torneo. Pochettino dice que su cuerpo técnico no ha descartado seguir con Estados Unidos después del Mundial, pero esas conversaciones esperarán hasta ver qué tan lejos puede llegar este equipo.

“Es difícil describir o conocer tu futuro. Pero cuando estás aquí, creo que ahora es difícil verte viviendo en otro lugar, porque seguro que lo vamos a extrañar si algún día no nos quedamos aquí, en este país”, consideró.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa