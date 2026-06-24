Comienza la cuenta regresiva para el Mundial femenino de Brasil 2027

Mientras la mayor parte de la atención del mundo del fútbol está concentrada en el Mundial varonil, Brasil ha dado inicio a su cuenta regresiva para la Copa Mundial Femenina de 2027.

El torneo femenino está programado a iniciar el 24 de junio de 2027, en lo que será la primera vez que una nación sudamericana organice el certamen. Brasil fue sede de la Copa del Mundo varonil en 1950 y 2014.

“Creo que el país anfitrión duerme y respira fútbol. Así que pienso que la energía que van a ver del público, del público en general, y obviamente de los equipos que llegan a Brasil... es un país tan único, tan especial”, señaló Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA, el miércoles en Miami. “Creo que se sentirá la misma energía que se percibe en estos momentos en los que reúnes al mundo, y tienes un producto increíble en el fútbol femenino. El nivel de calidad de las jugadoras es tan extraordinario que, sinceramente, creo que será una exhibición épica de fútbol y afición”.

Además de Miami, también se realizó un evento para poner en marcha la cuenta regresiva en Río de Janeiro. Incluso durante la transmisión del partido del Mundial del miércoles entre Suiza y Canadá en Vancouver se mostraron anuncios del próximo torneo femenino.

Las ocho ciudades que albergarán partidos del Mundial del próximo año también recibieron encuentros durante la Copa del Mundo de 2014: Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador.

La clasificación para el torneo ya está en marcha. Brasil, que tiene un boleto automático como anfitrión, nunca ha ganado el torneo femenino y aún está por verse si Marta, seis veces ganadora del premio a Jugadora del Año de la FIFA, será parte de la selección nacional. Marta, de 40 años, nunca ha ganado un torneo internacional de envergadura.

Otros 13 equipos también se han clasificado: Australia, Filipinas, Japón, Corea del Norte, China, Corea del Sur, Argentina, Colombia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, España y Dinamarca.

“Sólo falta un año para el momento que quedará marcado en la historia de nuestro país. Para la CBF (confederación brasileña de fútbol) y para todos los brasileños, es motivo de gran orgullo ser sede de la Copa Mundial Femenina”, aseguró Samir Xaud, presidente de la confederación. “Será una oportunidad para mostrarle al mundo nuestra pasión por el fútbol y, sobre todo, la fuerza del fútbol femenino brasileño. Estamos seguros de que será un Mundial transformador, capaz de inspirar a niñas en todas las regiones de Brasil y dejar un legado duradero”.

China fue la sede de la primera Copa Mundial Femenina en 1991. Estados Unidos ha ganado la mayor cantidad de títulos, con cuatro. España conquistó el más reciente certamen en 2023, el cual se disputó en Australia y Nueva Zelanda.

El fútbol femenino ha gozado de un crecimiento exponencial en la última década, con la aparición de nuevas ligas y un aumento en las audiencias e ingresos. La Copa Mundial Femenina en Brasil será la última edición con 32 equipos, ya que a partir del evento de 2031 se contará con la participación de 48 selecciones, al igual que el torneo masculino.

Se tiene previsto que el Mundial Femenino 2031 sea organizado por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. La decisión formal podría darse a conocer en noviembre.

“Creo que cuando pasamos a 32 equipos hubo algo de ruido: ¿estamos listas?, ¿habrá goleadas? Vimos un panorama increíblemente competitivo. Vimos a debutantes que llegaron a las rondas de eliminación directa. Creo que el juego se está acelerando tan rápido en todo el mundo que los países están cerrando la brecha mucho más deprisa”, explicó Ellis. “Nuestro trabajo es asegurarnos de que los equipos lleguen lo más preparados y listos que sea posible, para tener el Mundial más competitivo. Creo que el crecimiento del juego se está acelerando rápidamente, y creo que para 2031 sin duda tendremos un Mundial muy competitivo”.

___

El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa