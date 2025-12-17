Villarreal eliminado por Racing de segunda división en la Copa del Rey

Kylian Mbappé facturó un doblete y el Real Madrid sufrió más de la cuenta para vencer el miércoles 3-2 al Talaversa de la tercera división en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey el miércoles.

Mbappé convirtió un penal a los 41 minutos y selló la victoria al final del segundo tiempo con un remate desde fuera del área. Fue su décimo gol en sus últimos seis partidos en todas las competiciones para el Madrid.

El astro francés también participó en la jugada que precipitó un gol en propia puerta de Manuel Farrando en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Talavera recortó la ventaja del Madrid con goles de Nahuel Arroyo a los 80 minutos y Gonzalo Di Renzo en el tiempo de descuento del segundo tiempo, pero el Madrid resistió para evitar una sorpresa que habría puesto al técnoc Xabi Alonso bajo mayor presión tras una serie de resultados decepcionantes recientemente.

Una difícil intervención de Andriy Lunin, el arquero del Madrid, en el último minuto fue clave para asegurar la victoria del Madrid.

Los merengues sufrierin al final, pero dominaron desde el principio a pesar de jugar sin algunos titulares habituales.

El Atlético de Madrid sobrevive

Antoine Griezmann anotó un gol en cada mitad y el Atlético se aferró a una victoria por 3-2 sobre el Atlético Baleares de la cuarta división.

El Atlético se puso arriba 2-0 y 3-1, pero los locales siguieron amenazando hasta el final. Baleares falló un penal a los 80 minutos antes de acercarse a los 90. Giacomo Raspadori también anotó para el Atlético.

Fue la tercera victoria consecutiva para el equipo de Diego Simeone en todas las competiciones después de haber perdido dos seguidos en La Liga, donde ocupa el cuarto lugar detrás de Villarreal.

Equipos de primera división padecen

Villarreal se despidió del torneo al caer 2-1 ante el Racing de Santander de la segunda división.

Tercero en La Liga española y en una de sus mejores campañas en años, Villarreal perdió ante Racing tras encajar dos goles en la primera mitad. Ayoze Pérez anotó a los 86 minutos, pero Villarreal no pudo completar la remontada. Juan Carlos Arana marcó ambos goles para los locales.

Fue la segunda derrota consecutiva para Villarreal en todas las competiciones, ya que venía de una derrota en casa por 3-2 ante Copenhague en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Villarreal ha ganado seis partidos seguidos en la liga española.

El martes, el Barcelona necesitó goles tardíos de Andreas Christensen y Marcus Rashford para derrotar 2-0 al Guadalajara de la tercera división.

Los otros clubes de primera división que avanzaron fueron la Real Sociedad y Valencia, pero Mallorca perdió ante el Deportivo La Coruña de la segunda división.

