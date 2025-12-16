Stay up to date with notifications from The Independent

¿Quiénes son los mejores futbolistas de 2025? FIFA reconoce a los más destacados

La elección es realizada por capitanes, entrenadores, medios y aficionados globales

AP Noticias
Martes, 16 de diciembre de 2025 15:34 EST
Dembélé: la temporada de su vida

Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí han sido reconocidos como los futbolistas más destacados de 2025 en los prestigiosos premios de la FIFA, consolidando un año excepcional tras sus victorias en el Balón de Oro.

Dembélé fue la figura estelar del Paris Saint-Germain en su primera Liga de Campeones, y Bonmatí se destacó con España y el Barcelona.

La elección, realizada por capitanes, entrenadores, medios y aficionados globales, también honró a dos técnicos. Sarina Wiegman fue reconocida por su liderazgo en la Eurocopa Femenina con Inglaterra, y Luis Enrique por sus títulos de Liga de Campeones y liga francesa con el PSG.

Dembélé fue la figura estelar del Paris Saint-Germain en su primera Liga de Campeones (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Los cuatro premios principales tuvieron el mismo cuadro de honor que los premios del Balón de Oro presentados en septiembre en París.

La FIFA organizó sus premios anuales Best en una cena privada en Doha un día antes del partido del PSG contra Flamengo, el recién coronado campeón de Sudamérica, en la final de la Copa Intercontinental el miércoles.

