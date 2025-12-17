Safonov ataja cuatro penales y PSG vence a Flamengo para alzar la Copa Intercontinental

Matvei Safonov atajó cuatro remates consecutivos en la tanda de penales para que el Paris Saint-Germain sometiera el miércoles al Flamengo de Brasil en la final de la Copa Intercontinental y atrapar su sexto trofeo de 2025.

El arquero ruso fue lanzado al aire por sus compañeros después de su gesta en la tanda de penales que el PSG ganó 2-1 tras un empate 1-1 al cabo de la prórroga.

La consagración en Qatar completó 12 meses llenos de trofeos para el equipo francés dirigido por Luis Enrique. Ya habían conseguido el Trophée des Champions, la liga francesa, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, también por penales contra Tottenham en agosto.

Khvicha Kvaratskhelia puso en ventaja al PSG a los 38 minutos antes de que Marquinhos cometió un penal que fue convertido por Jorginho a los 62 para el Mengão, que buscaba ganar un segundo título de la Copa Intercontinental después de 1981.

Flamengo conquistó los títulos de la Copa Libertadores y el campeonato brasileño en las últimas semanas.

Fue el primer título global para el PSG.

