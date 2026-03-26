Verstappen exige a reportero que se vaya en plena rueda de prensa del GP de Japón

Max Verstappen protagonizó un tenso momento en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 al exigir la expulsión de un periodista de una sesión programada con los medios.

El incidente ocurrió el jueves, cuando el piloto de Red Bull se negó a hablar mientras el reportero Giles Richards, del periódico británico The Guardian, estuviera presente.

"No voy a hablar antes de que él se vaya", declaró Verstappen, señalando a Richards justo antes de que comenzara la ronda de preguntas y respuestas en el área de hospitalidad de su equipo.

Richards se acercó a la mesa para intentar defender su postura, pero Verstappen le reiteró la orden de "irse", lo que llevó al periodista a retirarse.

Se entiende que la molestia del piloto se originó por una pregunta que Richards le formuló en diciembre, tras el Gran Premio de Abu Dabi que cerró la temporada anterior.

Se entiende que la molestia del piloto se originó por una pregunta que Richards le formuló en diciembre ( AP Foto/Hiro Komae )

Richards le preguntó a Verstappen si perder el título ante Lando Norris por dos puntos podría llevarlo a lamentar un incidente ocurrido a principios de año, cuando chocó con George Russell en el Gran Premio de España. Eso le valió a Verstappen una penalización de tiempo que le costó al piloto neerlandés puntos valiosos.

“Te olvidas de todo lo demás que pasó en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que eso iba a salir”, respondió el piloto neerlandés.

“Ahora me estás poniendo una sonrisa tonta. No sé. Sí, al final es parte de las carreras. Uno vive y aprende”, añadió. “El campeonato es una de 24 rondas. También me han dado muchos regalos de Navidad anticipados en la segunda mitad, así que también puedes cuestionar eso”.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, llega a la carrera del domingo en Suzuka, tras un complicado inicio de año.

Su escudería, Red Bull no han podido igualar hasta ahora el ritmo del equipo líder, Mercedes, y Verstappen ha dejado clara su aversión a la nueva era de reglamentos de la F1, que pone más énfasis en la potencia eléctrica.