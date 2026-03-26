Lewis Hamilton deja claro que sigue en la pelea tras una pasada temporada abismal

Lewis Hamilton terminó una reciente carrera matutina de entrenamiento y regresó a su hotel sudando, para encontrar a algunos otros pilotos de Fórmula 1 apenas levantándose.

Estaba complacido.

“Sé que ninguno de los pilotos contra los que compito ha entrenado tan duro como yo y ha dado lo que yo he dado, especialmente a mi edad”, declaró Hamilton, de 41 años, el jueves en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón del domingo.

“Me encanta eso: que todavía tengo ese impulso para exigirme”.

Hamilton es el piloto más laureado de la F1. Ha ganado la mayor cantidad de carreras (105), consiguió la mayor cantidad de poles (104) y ha subido al podio 207 veces. Y está empatado con Michael Schumacher con siete campeonatos mundiales.

Pero está especialmente motivado tras una primera temporada abismal con Ferrari, después de temporadas récord con Mercedes. No consiguió ni un solo podio. Terminó cuatro veces en el cuarto lugar.

De repente, Hamilton pasó a ser uno más del montón, un lugar incómodo para el piloto de mayor perfil de la serie y su rostro más oonocido durante dos décadas.

La temporada está empezando, pero Hamilton parece haber encontrado un remedio. Tiene un auto competitivo, terminó tercero hace dos semanas en el Gran Premio de China y ha decidido no escuchar las críticas.

“Simplemente no dejar que todas las (palabras) que salen de la boca de la gente se interpongan en saber realmente quién soy y lo que soy capaz de hacer”, explicó. “No he perdido lo que tenía”.

Mercedes ha ganado las dos primeras carreras —una cada uno para George Russell y Kimi Antonelli. Ferrari es el otro equipo al que le ha ido bien bajo las amplias nuevas reglas de esta temporada.

Los autos de F1 están usando unidades de potencia híbridas que se dividen 50-50 entre energía eléctrica y energía de combustión interna. A los cambios se suman chasis más ligeros y más ágiles.

Algunos pilotos se han mostrado molestos con las nuevas reglas, y el más franco ha sido el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, de Red Bull. Él y otros han calificado las carreras como “carreras yo-yo”, con autos que se adelantan, solo para ser rebasados a medida que la potencia parece subir y bajar.

“A muchos de los pilotos no les está gustando; yo, personalmente, lo estoy disfrutando”, indicó Hamilton.

Por eso, para el británico se reduce a tener un auto esta temporada “que pueda pelear por victorias”. También señaló que haber sido golpeado la temporada pasada por malos resultados ha incrementado su impulso, aunque repitió varias veces que nunca perdió la confianza.

“Es una parte natural de un proceso como atleta”, reconoció. “Pasarás por temporadas así y (por) algunos de los momentos más difíciles. Una de las cosas más importantes es volver a levantarse, y eso es lo que he hecho este año”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes