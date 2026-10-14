Vasco da Gama silencia La Bombonera y toma ventaja en semifinales de Copa Sudamericana

Con un gol de Adson a los 25 minutos, Vasco da Gama derrotó el martes como visitante 1-0 a Boca Juniors en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño, que jugó con un hombre menos por más de media hora tras la expulsión de Carlos Andrés Gómez, sacó una valiosa ventaja antes de afrontar la vuelta la próxima semana en Río de Janeiro.

Adson abrió el marcador tras cabecear un centro preciso de Gómez, que en la segunda parte vio la tarjeta roja por doble amonestación luego de impedir la reanudación del juego y protestar la decisión del árbitro.

Boca Juniors echó en falta a su capitán Leandro Paredes, que se perdió el duelo por una lesión muscular, y no pudo aprovechar la localía ni la superioridad numérica con la que terminó el encuentro.

El partido de ida de la otra semifinal se disputa el miércoles entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

La final de la Copa Sudamericana se realizará el 21 de noviembre en Barranquilla.

En el estadio La Bombonera, de Buenos Aires, Vasco da Gama dio el primer aviso a los cinco minutos con un tiro desde fuera del área del delantero Bruno Duarte, que obligó a una estirada del arquero Álvaro Montero para enviar el balón al córner.

A pesar de jugar a domicilio, el equipo del portugués Pedro Emanuel llevó la iniciativa al comienzo con el manejo en el centro del campo del capitán Thiago Mendes, que formó un triángulo y creó superioridad en la banda izquierda con el lateral Cuiabano y el extremo Gómez.

A los 25 minutos, el internacional colombiano Gómez recuperó el balón tras un mal despeje de Lautaro Di Lollo y su centro preciso fue cabeceado por Adson en el primer palo para romper el equilibrio.

Adson llegó a cinco goles en la competición y quedó a dos del máximo artillero Salomón Rodríguez, ariete de Montevideo City Torque.

Boca Juniors extrañó a Paredes, quien fue baja por un desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió el viernes pasado en el empate contra Instituto de Córdoba.

El técnico del equipo de la Ribera, Rodolfo Arruabarrena, alineó a Milton Delgado y Tomás Alarcón en el doble pivote, pero fueron incapaces de tapar el agujero que dejó la ausencia de Paredes, que ha liderado a los suyos con 453 pases en el certamen.

La única vía de escape de Boca, que se marchó al descanso sin tiros al arco, fue la rapidez del juvenil Leonel Flores, que creó peligro con dos internadas solitarias desde el costado izquierdo.

En el segundo tiempo, el equipo xeneize intentó tomar el control del compromiso y amenazó a los 55 minutos con un centro del lateral Leandro Lozano, que superó al portero Leo Jardim y se estrelló en el palo.

A los 58, Arruabarrena hizo ingresar al puntero Sebastián Villa por Alarcón en busca de aumentar el volumen ofensivo del elenco azul y oro.

Villa tardó solo tres minutos en probar los reflejos de Leo Jardim y firmó el primer remate a puerta de los anfitriones.

El ritmo del partido cambió a los 64 minutos cuando Gómez vio dos tarjetas amarillas de forma consecutiva por impedir un saque de Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha y, posteriormente, empujar dos veces al árbitro chileno Piero Maza en medio de su airada protesta.

Con cerca de media hora por delante, Boca apostó todo al ataque y dio entrada a Miguel Merentiel, que compartió el eje del ataque con Enner Valencia, mientras Flores y Villa completaron el cuarteto ofensivo.

El conjunto xeneize creó sus mejores ocasiones en la etapa final, pero debido a la falta de puntería perdieron por primera vez después de 18 partidos en todas las competiciones.

Ascacíbar envió un tiro al travesaño a los 72 y Merentiel se topó con Jardim en un intento a seis minutos del final.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP