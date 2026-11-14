Una terrenal Argentina sin Messi cae 2-1 ante Uruguay en amistoso

La era post Messi en Argentina quedó inaugurada con una derrota.

El vigente subcampeón mundial cayó 2-1 ante Uruguay el viernes en un amistoso internacional disputado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, en el primer compromiso tras el retiro internacional del astro Lionel Messi a principios de octubre.

Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araujo anotaron los goles para la Celeste, mientras Julián Álvarez descontó para los locales.

El clásico rioplatense fue además el puntapié inicial de una nueva etapa en la selección argentina, que seguirá al mando de Lionel Scaloni –esta semana renovó contrato hasta 2030--, pero con pocos sobrevivientes del equipo que levantó la Copa del Mundo 2022.

Tras un tiro libre desde la izquierda a los 47 minutos, Darwin Núñez ganó de cabeza. Lisandro Martínez despejó, pero la pelota dio en la espalda de su compañero de zaga Balerdi y se metió en contra de su propia valla, defendida por Gerónimo Rulli ante la ausencia de Emiliano Martínez, en recuperación por una fractura de mandíbula.

En otra jugada de pelota parada, la Celeste amplió a los 53 minutos. En un tiro de esquina al primer palo, Araujo alcanzó a desviar el balón con la espalda y lo mandó a la red.

Messi, el ausente más presente

El retiro de la leyenda de 39 años todavía es un puñal para los argentinos.

Como primer síntoma de su ausencia, el estadio no estuvo colmado como sucedía en cada presentación del astro en su país.

Mientras en las tribunas la mayoría de los fanáticos lucían casacas albicelestes con el 10 de Messi en la espalda, Scaloni decidió que ninguno de sus jugadores saliese al campo de juego con el emblemático número. El técnico dijo que todavía no eligió al reemplazante y que mientras no sea obligatorio prescindirá de ese número.

En el campo de juego, Argentina mantuvo su estilo de buen trato de pelota, pero le faltó el vértigo que le imprimía Messi en los últimos metros. Ni Nicolás Paz ni Thiago Almada cumplieron con la misión.

Los ingresos de Matías Soulé y Gianluca Prestiani le aportaron más pimienta al ataque argentino. Un desborde del extremo del Benfica derivó en el descuento de Álvarez a los 72 minutos.

La Albiceleste se medirá el martes ante Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay recibirá a República Dominicana el mismo día, en los que serán los últimos comprimisos de ambos seleccionados este año.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes