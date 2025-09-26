Varsho conecta su 5to grand slam, Azulejos vencen 6-1 a Medias Rojas y siguen liderando división

Daulton Varsho conectó el quinto grand slam en su carrera, George Springer añadió un jonrón de dos vueltas y los Azulejos de Toronto derrotaron el jueves 6-1 a los Medias Rojas de Boston, para seguir empatados con los Yankees de Nueva York en la cima de la División Este de la Liga Americana.

Toronto (91-68), que había perdido seis de siete, cierra con tres juegos en casa contra Tampa Bay.

Boston (87-72) se vio impedido de asegurar un lugar en la postemporada. Los Medias Rojas están en posición para avanzar a los playoffs con el segundo comodín de la Americana, un juego por delante de Detroit (86-73) y dos juegos encima de Houston (85-74) con tres juegos restantes.

Los Medias Rojas terminan en casa contra los Tigres.

Tres lanzadores de los Azulejos se combinaron para cubrir seis entradas perfectas antes de que el mexicano Jarren Duran conectara un doble contra Braydon Fisher en el inicio de la séptima y anotara con un sencillo de Trevor Story.

El abridor de Toronto, Louis Varland, ponchó a tres de seis bateadores, y Eric Lauer retiró a diez consecutivos.

El jardinero derecho Nathan Lukes se zambulló para capturar un lineazo de Cedanne Rafaela y terminar la quinta entrada.

El cubano Yariel Rodríguez (3-2) retiró a dos bateadores para finalizar la sexta.

En su tercera apertura perdida de manera consecutiva, el dominicano Brayan Bello (11-9) permitió tres carreras — dos limpias — y tres hits en poco más de cinco entradas.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 3-1 con una anotada.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Anthony Santander de 2-1 con una anotada, Andrés Giménez de 4-1.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes