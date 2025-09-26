Filis vencen 1-0 a Marlins y los eliminan de la carrera por el comodín

Walker Buehler lanzó cinco entradas sin permitir carreras y los Filis de Filadelfia superaron el jueves 1-0 a los Marlins de Miami, que quedaron matemáticamente eliminados en la carrera por el comodín.

Después de fijar el miércoles un récord de equipo con ocho jonrones para imponerse por 11-1 y asegurar un pase directo a la segunda ronda de los playoffs, los Filis anotaron la única carrera con un rodado de Alec Bohm en la primera entrada.

Buehler (10-7) permitió tres hits y tres bases por bolas, además de golpear a un bateador. Taijuan Walker siguió con dos entradas de relevo, Matt Strahm lanzó la octava y, después de una demora por lluvia de una hora, David Robertson, de 40 años, terminó el duelo para su segundo salvamento.

Janson Junk (6-4) cargó con la derrota.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 4-1, Heriberto Hernández de 1-0, Otto López de 4-1.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 3-0.

