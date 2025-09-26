Tigres vencen 4-2 a Guardianes, rompen racha de 8 derrotas y empatan liderato divisional

Jahmai Jones inició el juego con un jonrón y los Tigres de Detroit rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas, al imponerse el jueves 4-2 sobre los Guardianes de Cleveland, con quienes comparten otra vez el liderato de la División Central de la Liga Americana.

Detroit y Cleveland tienen un récord de 86-73 con tres juegos por disputar. Los Guardianes tienen el cirerio de desempate a su favor después de haber ganado 8-5 en la serie de la temporada.

Los Tigres se dirigen a Boston, donde los Medias Rojas tienen una ventaja de un juego en la pugna por el segundo comodín de la Liga Americana. Los Guardianes recibirán a Texas, que ha perdido nueve de los últimos diez juegos.

El dominicano Wenceel Pérez y Riley Greene también conectaron jonrones contra el abridor de Cleveland, Parker Messick (3-1).

Brant Hurter (4-3) obtuvo la victoria, y Will Vest consiguió su 22º salvamento en 29 oportunidades.

Troy Melton permitió una carrera en tres innings dos tercios, en lo que fue un juego de bullpen para los Tigres.

C.J. Kayfus y el dominicano José Ramírez conectaron dobles impulsores por los Guardianes, que tienen un récord de 18-6 en septiembre.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-1. El dominicano Pérez de 3-1 con una anotada y una empujada. El cubano Andy Ibáñez de 2-0. El puertorriqueño Javier Báez de 4-2 con una empujada.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-1 con una empujada, Ángel Martínez de 4-0, Jhonkensy Noel de 1-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-0 con una anotada, Brayan Rocchio de 3-0.