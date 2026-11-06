Varios entrenadores en la cuerda floja: buscan cambio en el camino para seguir en el cargo

Los dueños de la NFL han sido más pacientes esta temporada.

Al menos un entrenador fue despedido para la Semana 9 en cada año desde 2022, pero hasta ahora no ha habido ningún despido. Sin embargo, los Colts despidieron al gerente general Chris Ballard.

Varios entrenadores podrían estar en problemas si no enderezan el rumbo rápidamente.

Un total de 24 equipos han hecho cambios de entrenador desde 2023.

Estos son algunos de los entrenadores en la cuerda floja:

Aaron Glenn

Glenn tiene marca de 5-20 con los Jets de Nueva York. A menos que los Jets terminen el resto del camino con 7-2 u 8-1, es poco probable que regrese. Los Jets tienen tres selecciones de primera ronda en 2027 y podrían acumular más capital del draft antes de la fecha límite de canjes del martes.

Jim Harbaugh

Los Chargers de Los Ángeles, que han rendido por debajo de lo esperado, están 0-7 después de terminar 11-6 en cada una de las dos primeras temporadas de Harbaugh. La decisión de contratar a Mike McDaniel como coordinador ofensivo ha sido un desastre y Justin Herbert ha retrocedido. Si Harbaugh se queda, tendrá un nuevo coordinador ofensivo.

Dan Quinn

Llevó a los Commanders de Washington al juego de campeonato de la NFC en su primera temporada hace apenas dos años, pero el año pasado terminaron 5-12 y ahora están 2-4-1. Jayden Daniels se perdió varios partidos la temporada pasada y ha lidiado con lesiones esta campaña. En una NFC Este débil, los Commanders están a solo dos partidos de los Giants.

Todd Bowles

Su puesto estaba al rojo vivo cuando los Buccaneers comenzaron 0-4, pero Tampa Bay ha ganado dos seguidos y tres de cuatro para volver a la pelea en una NFC Sur muy abierta. Bowles ganó la división en cada una de sus primeras tres temporadas, pero los Bucs se derrumbaron la campaña pasada tras empezar 6-2 y terminaron 8-9. Una participación en playoffs de “una y fuera” quizá no sea suficiente para que Bowles se mantenga.

Shane Steichen

La situación de Steichen en Indianapolis es interesante porque el gerente general fue despedido y los Colts (2-6) pasaron a modo de reconstrucción. El guardia All-Pro Quenton Nelson y el tackle defensivo DeForest Buckner ya fueron traspasados. Jonathan Taylor podría ser el siguiente en salir. Es injusto evaluar a Steichen en una temporada en la que el equipo se está enfocando en acumular selecciones del draft para el futuro. Pero en sus primeras tres temporadas no lo hizo mejor que 9-8 y no llegó a los playoffs.

Brian Schottenheimer

Se suponía que los Cowboys (3-5) serían contendientes esta temporada y ni siquiera pueden culpar a las lesiones por sus inconsistencias. Sus problemas defensivos no se resolvieron con un nuevo coordinador. A Jerry Jones no le gusta despedir entrenadores a los que todavía tiene que seguir pagando, pero Dallas necesita un cierre fuerte.

Nick Sirianni

Un entrenador con el currículum de Sirianni no debería tener que preocuparse por la seguridad de su puesto, pero los Eagles han perdido seis seguidos y Filadelfia no tolera bien las derrotas. Sirianni ha ganado tres títulos divisionales, dos campeonatos de la NFC y un Super Bowl, además de llegar a cinco postemporadas en cinco temporadas. Llegó a esta campaña con uno de los cinco mejores porcentajes de victorias en la historia de la NFL. Y tiene excusas. Jalen Hurts está fuera por el resto de la temporada. Lane Johnson se retiró. Saquon Barkley y DeVonta Smith se perdieron varios partidos. El equipo está recurriendo al quarterback Joe Milton III, quien estaba en el equipo de prácticas de Dallas, para liderar una ofensiva diezmada. Pero eso quizá no salve a Sirianni. Despidieron a Doug Pederson tres años después de que ganó un Super Bowl. Los Eagles tienen estándares altos y una directiva impaciente.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP