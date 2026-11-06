Cronología de LIV Golf: de su creación a la bancarrota

Principales acontecimientos en la LIV Golf desde que lanzó la primera amenaza a la Gira de la PGA hasta el lanzamiento de la liga y la decisión del jueves, que la condena a desaparecer y pone en marcha una reducción gradual de sus operaciones:

27 de enero de 2020: El comisionado de la PGA, Jay Monahan, envía un memorando a los jugadores sobre una “Premier Golf League” con financiación de Arabia Saudí. Señala que, si llegara a hacerse realidad, “nuestros miembros tendrán que decidir si quieren seguir siendo miembros de la Gira de la PGA o jugar en una nueva serie”.

19 de febrero de 2020: Rory McIlroy se convierte en el primer jugador en rechazar públicamente la idea de la Premier Golf League. “Me gustaría estar del lado correcto de la historia en esto”, manifiesta.

5-6 de julio de 2020: Directivos del circuito europeo se reúnen con representantes de lo que más tarde se convertiría en LIV Golf Investments para tratar un plan de crear una serie global de eventos y un concepto de golf por equipos.

27 de noviembre de 2020: La Gira de la PGA y el circuito europeo anuncian una alianza estratégica para colaborar en el calendario, oportunidades comerciales y derechos de medios.

29 de octubre de 2021: Greg Norman anuncia que será el director general de LIV Golf Investments, que añadirá 10 torneos a la Gira Asiática y 200 millones de dólares en premios durante los próximos 10 años. La principal fuente de financiación es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. “Esto es solo el comienzo”, afirma Norman.

2 de febrero de 2022: Phil Mickelson le dice a Golf Digest durante el Saudi International que la “odiosa codicia” de la PGA es lo que ha abierto otras oportunidades.

17 de febrero de 2022: El periodista de golf Alan Shipnuck revela detalles de una entrevista con Mickelson para su próxima biografía. Mickelson dice que reclutó a jugadores de primer nivel y que pagaron a abogados para redactar un acuerdo operativo encaminado a una nueva liga saudí. Se cita a Mickelson, quien dice sobre los saudíes: “son unos malditos (insulto) aterradores con los que involucrarse. Sabemos que mataron a (el reportero del Washington Post Jamal) Khashoggi y tienen un historial horrible en derechos humanos. Allí ejecutan a personas por ser gays. Sabiendo todo esto, ¿por qué siquiera lo consideraría? Porque ésta es una oportunidad única en la vida para remodelar cómo opera el PGA Tour”.

20 de febrero de 2022: Dustin Johnson dice que está “totalmente comprometido” con la Gira de la PGA y Bryson DeChambeau indica que se quedará donde juegan los mejores. McIlroy comenta que la nueva liga propuesta está “muerta antes de empezar”.

16 de marzo de 2022: LIV Golf Investments anuncia una serie de ocho torneos por invitación que comenzará el 9 de junio en Inglaterra y ofrecerá 255 millones de dólares en premios totales.

31 de mayo de 2022: Dustin Johnson y el español Sergio García están entre los 42 jugadores anunciados para el evento inaugural de LIV en Inglaterra, que se jugará a 54 hoyos con salida simultánea, una bolsa de 20 millones de dólares y 4 millones para el ganador. “La agencia libre por fin ha llegado al golf”, expresa Norman.

6 de junio de 2022: Phil Mickelson se une a LIV Golf.

9 de junio de 2022: Comienza LIV Golf y la PGA suspende a 17 de sus miembros que juegan el certamen.

10 de junio de 2022: Bryson DeChambeau se une a LIV Golf.

21 de junio de 2022: El campeón de cuatro majors Brooks Koepka se une a LIV Golf. Más tarde dice que su bono por firmar fue de “nueve dígitos”.

6 de julio de 2022: LIV Golf solicita ser incluida en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

3 de agosto de 2022: DeChambeau y Mickelson están entre los 11 jugadores que presentan una demanda antimonopolio contra la Gira de la PGA.

9 de agosto de 2022: Un juez federal en California falla en contra de Talor Gooch, Hudson Swafford y Matt Jones en su solicitud de una orden de restricción temporal para jugar en la postemporada de la Gira de la PGA.

16 de agosto de 2022: En una reunión privada de 23 jugadores en el BMW Championship en Delaware —incluido Tiger Woods, quien vuela desde Florida para liderar la sesión—, los jugadores cierran filas en su apoyo a la PGA y debaten la creación de eventos con grandes bolsas para los mejores jugadores.

24 de agosto de 2022: Monahan anuncia cambios de gran alcance, que incluyen que los mejores jugadores se comprometan a un calendario de 20 torneos en el que compiten entre sí 17 veces por bolsas promedio de 20 millones de dólares.

28 de agosto de 2022: Scottie Scheffler termina el año con 19.796.910 dólares.

30 de agosto de 2022: El campeón del Abierto Británico Cameron Smith se une a LIV Golf, junto con otros cinco jugadores.

21 de octubre de 2022: La Gira de la PGA presenta una demanda contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y su gobernador, Yasir Al-Rumayyan.

30 de octubre de 2022: Termina la primera temporada de LIV Golf. Dustin Johnson encabeza la lista de ganancias con 35.637.767 dólares. Otros cuatro ganaron al menos 10 millones de dólares.

4 de abril de 2023: El circuito europeo gana un caso de arbitraje contra LIV Golf. El panel de Sports Resolution ratifica las multas y la suspensión y dice que el circuito europeo puede imponer sanciones adicionales cuando un jugador compite en LIV Golf sin obtener una autorización.

6 de junio de 2023: En un anuncio que ni los jugadores vieron venir, la Gira de la PGA, el circuito europeo y el Fondo de Inversión Pública anuncian un acuerdo marco para formar una nueva empresa comercial que unificaría el golf. Al-Rumayyan tendría un asiento en la junta de la PGA y presidiría la empresa con fines de lucro. Sin embargo, la PGA mantendría la participación mayoritaria. Queda sin determinar cómo volverían a reunificarse los circuitos.

13 de junio de 2023: Monahan se toma una licencia por una situación médica y cede las operaciones del circuito a dos ejecutivos.

8 de julio de 2023: El ex presidente de AT&T Randall Stephenson renuncia a la PGA citando preocupaciones sobre el acuerdo marco.

1 de agosto de 2023: Woods es nombrado por primera vez en su carrera miembro de la junta de la PGA. El mandato no tiene límites.

10 de octubre de 2023: El Ranking Mundial Oficial de Golf rechaza la solicitud de LIV.

7 de diciembre de 2023: El campeón del Masters Jon Rahm firma con LIV Golf.

31 de enero de 2024: La Gira de la PGA anuncia que Strategic Sports Group, un consorcio de propietarios deportivos de Norteamérica liderado por Fenway Sports Group, se ha convertido en inversor minoritario con 1.500 millones de dólares, con potencial de llegar a 3.000 millones. El circuito anuncia un programa de participación accionaria sin precedentes para los jugadores.

13 de mayo de 2024: Jimmy Dunne, quien ayudó a conectar a Monahan y Al-Rumayyan para reuniones secretas que llevaron al acuerdo marco, renuncia a la PGA, bajo el argumento de que su papel se ha vuelto irrelevante.

1 de septiembre de 2024: Scheffler termina el año con 62.228.357 dólares en ganancias y dinero de bonificación.

19 de octubre de 2024: Rahm termina su temporada con 35.894.044 dólares en dinero de bonificación y ganancias de LIV, el circuito europeo y los majors.

17 de diciembre de 2024: Monahan anuncia la búsqueda del primer director general de PGA Tour Enterprises.

15 de enero de 2025: Se anuncia a Scott O’Neil como el nuevo director general de LIV Golf, en reemplazo de Norman.

4 de febrero de 2025: Monahan y Adam Scott se reúnen con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para hablar sobre el futuro del golf profesional. Woods no está disponible debido a la muerte de su madre Kultida.

20 de febrero de 2025: Woods, Scott y Monahan se reúnen con Trump y Al-Rumayyan en la Casa Blanca, una señal de que un acuerdo se está acercando. Pero las conversaciones se estancan cuando Al-Rumayyan insiste en un futuro con golf por equipos.

17 de junio de 2025: El circuito contrata al exejecutivo de la NFL Brian Rolapp como director general de PGA Tour Enterprises.

11 de julio de 2025: LIV vuelve a solicitar su inclusión en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

20 de agosto de 2025: Rolapp nombra a Woods presidente del Comité de Competición del Futuro, destinado a renovar el modelo de competencia de la Gira de la PGA.

4 de noviembre de 2025: LIV Golf anuncia que pasará a 72 hoyos después de cuatro años de torneos a 54 hoyos.

23 de diciembre de 2025: Koepka anuncia que deja LIV Golf.

12 de enero de 2026: Koepka es reincorporado a la Gira de la bajo un “Programa de Regreso de Miembros” que incluye estipulaciones financieras. Rolapp ofrece el mismo acuerdo a Rahm, DeChambeau y Smith con fecha límite del 4 de febrero. Ninguno acepta.

28 de enero de 2026: Patrick Reed dice que no firmará un nuevo acuerdo con LIV Golf. Planea jugar el circuito europeo como vía de regreso a la PGA.

3 de febrero de 2026: El Ranking Mundial Oficial de Golf dice que otorgará puntos a LIV, pero solo a los 10 primeros clasificados.

21 de febrero de 2026: El circuito europeo dice que a ocho miembros se les han concedido autorizaciones para jugar en la LIV Golf sin ser sancionados, siempre que paguen las multas pendientes, retiren las apelaciones y jueguen en torneos estipulados. Rahm no acepta de inmediato el acuerdo.

15 de abril de 2026: El Fondo saudí publica una nueva estrategia a cinco años orientada a “una nueva fase de creación de valor sostenida”. En medio de especulaciones de que la financiación del Fondo cesaría después de 2026, O’Neil dice en un memorando a los jugadores y al personal de LIV que la temporada continuará sin interrupción y “a toda máquina”.

28 de abril de 2026: LIV Golf dice que su evento programado del 25 al 28 de junio en Luisiana ha sido pospuesto hasta el otoño.

30 de abril de 2026: El Fondo saudí anuncia que financiará LIV Golf sólo por el resto de la temporada 2026. Explica que la “inversión sustancial” que requiere LIV ya no es coherente con la estrategia de inversión del PIF.

21 de julio de 2026: La Gira Asiática anuncia una nueva alianza con el circuito europeo y la PGA.

17 de agosto de 2026: LIV cancela su campeonato por equipos de fin de temporada en Michigan y dice que el título por equipos se decidiría en el evento final en Indiana.

23 de agosto de 2026: Michael La Sasso gana su primer título de LIV en el torneo final de la temporada 2026 a las afueras de Indianápolis.

30 de agosto de 2026: Scottie Scheffler termina la temporada de la PGA con 63.937.525 dólares en ganancias y bonificaciones.

8 de septiembre de 2026: LIV Golf se acoge al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas con más de 500 millones de dólares de deuda. Anuncia un acuerdo de reestructuración con BC Partners Credit con un compromiso de 300 millones de dólares para “LIV 2.0”.

7 de octubre de 2026: El abogado de Rahm dice en una audiencia de bancarrota que la estrella española ya no formará parte de LIV. Tyrrell Hatton, Sergio García e Ian Poulter también dicen que se van.

12 de octubre de 2026: El director general del circuito europeo, Guy Kinnings, dice que a nadie que firme con LIV 2.0 se le permitirá unirse al esa gira.

5 de noviembre de 2025: LIV Golf le dice a un juez de bancarrota que está descartando el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración para LIV 2.0 y que pasará a una reducción gradual de sus operaciones.

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