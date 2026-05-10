VAR ayuda al Arsenal, que vence al West Ham para seguir en control de la Liga Premier

El Arsenal se mantuvo en control de la carrera por el título de la Liga Premier al vencer el domingo 1-0 al West Ham, amenazado por el descenso, gracias a un gol de Leandro Trossard a los 83 minutos y a una dramática decisión tardía del VAR.

Al recuperar su ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, que es segundo, el Arsenal sabe que asegurará su primer título de liga desde 2004 ganando sus dos últimos partidos —en casa ante el Burnley y de visita ante el Crystal Palace.

Parecía que el Arsenal dejaría escapar dos puntos —tal como lo hizo el City el lunes de visita ante el Everton— antes de que Martin Ødegaard condujera el balón hacia el área del West Ham y se lo dejara a Trossard. El disparo de primera intención del internacional belga tuvo un par de ligeros desvíos y se coló en el ángulo inferior, desatando celebraciones desenfrenadas entre los jugadores y el cuerpo técnico del Arsenal.

Hubo más drama cuando Callum Wilson creyó haber empatado para el West Ham tras un tiro de esquina en el quinto minuto del tiempo añadido. Después de una larga demora y una revisión del VAR, el gol fue anulado por una falta sobre el portero del Arsenal David Raya.

Este fue el partido más complicado que le queda al Arsenal y el líder lo superó, ayudado por una atajada crucial de Raya con el marcador 0-0 ante un disparo del mediocampista del West Ham Mateus Fernandes.

El Arsenal ha sido subcampeón de la liga en las últimas tres temporadas, pero el trofeo ya está a la vista y los Gunners difícilmente podrían tener un mejor cierre de campaña.

El Burnley ya decendió, mientras que el Palace podría no alinear a su equipo de primera elección en la última jornada, dado que juega la final de la Conference League tres días después.

El City tiene un partido pendiente, y sus encuentros restantes son contra el Palace en casa el miércoles, el Bournemouth de visita el 19 de mayo y el Aston Villa en casa en la última jornada.

El West Ham se mantuvo en la zona de descenso en el antepenúltimo puesto.

Al Aston Villa todavía le queda trabajo por hacer para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones tras empatar 2-2 en el campo del ya descendido Burnley.

Eso mantuvo al Villa en el quinto puesto, detrás del Liverpool por diferencia de goles y con cuatro puntos de ventaja sobre el Bournemouth, que es sexto, en la carrera por terminar entre los cinco primeros para colarse a la principal competición de Europa.

A los tres equipos les quedan dos partidos, con el Villa y el Bournemouth todavía teniendo que jugar contra el Man City.

Pero el Villa tiene otra posible vía para entrar en la Liga de Campeones de la próxima temporada: ganando la Liga Europa.

Si ganan el título y quedan quintos en la liga, entonces el equipo que sea sexto —actualmente el Bournemouth, aunque el Brighton está apenas dos puntos más atrás— también accedería a la principal competición de Europa.

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