Spieth y Scheffler están a un major del Grand Slam; pero Scheffler parece estar más cerca

El video empezó a reaparecer hace un par de años, cuando Scottie Scheffler era bicampeón del Masters, afianzado como número 1 del mundo, y Jordan Spieth se estaba deslizando fuera del top 50 y se encaminaba a una cirugía en la muñeca izquierda.

La televisora de Dallas WFAA publicó un clip del Byron Nelson Junior Championship de 2009. Scheffler tenía 13 años. Spieth estaba a punto de cumplir 16 y como la gran atracción firmó 62 para ganar por 11 golpes.

Avancemos 17 años y ambos están a un major de completar el Grand Slam de carrera.

Spieth tendrá su décimo intento de ingresar al club más esquivo del golf cuando el Campeonato de la PGA comience el jueves en Aronimink. Scheffler parece mucho más cerca, aunque su primera oportunidad de ganar los cuatro majors sigue estando a un mes, en el Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills.

“Él es tres años mayor que yo”, comentó Scheffler. “Cuando yo estaba creciendo, él siempre era el mejor juvenil. Cuando tuve la oportunidad de competir contra él, lo observaba y veía qué hacía bien. Fue un gran jugador juvenil. Casi siempre estaba un paso por delante de mí y era un poco mejor”.

Ahora los papeles se invirtieron. Scheffler lo superó definitivamente en el ranking mundial a finales de 2021 y la diferencia hoy es abismal.

La última de las 16 victorias de Spieth fue hace cuatro años en el RBC Heritage. Scheffler ha ganado 19 torneos desde entonces, incluida una medalla de oro olímpica en París y dos títulos en el Hero World Challenge en BaHamás. Ha sido el jugador del año del PGA Tour las últimas cuatro temporadas. Tiger Woods es el único que ha ganado ese premio más veces consecutivas.

Spieth dice que a veces puede sentir celos del éxito de otros, pero no cuando se trata de Scheffler.

“Es como: caray, quiero poner atención a lo que está haciendo y descubrir cómo hacerlo”, expresó Spieth. “Muchas veces, cuando a otros les va mejor, pienso que en mi mejor nivel puedo hacer lo que ellos han hecho. Obviamente, nunca he pegado el drive como Rory (McIlroy). Pero con Scottie, siento que en mi mejor nivel puedo ejecutar cualquier golpe. No creo haber llegado nunca a su nivel con los hierros —y no es que alguien lo haya hecho”.

“Pero he empezado a hacer más preguntas”, añadió Spieth. “Durante mucho tiempo no hacía preguntas. Pero me interesa aprender de él”.

Compiten con regularidad, solo que rara vez en un campo con cuerdas, marcadores o puntos para el ranking mundial. Scheffler, Spieth y Si Woo Kim forman parte de una partida habitual que puede incluir al exjugador de la NHL Brenden Morrow y al quarterback de la NFL Tony Romo, profesionales retirados del tour y campeones del club.

Por lo general juegan “Wolf” en un grupo de cinco, además de duelos mano a mano entre los profesionales. Spieth y Scheffler juegan 100 dólares por hoyo, sin “presses”.

Scheffler también parecería ser el número 1 en esos juegos por dinero.

“Me llama cajero automático”, contó Kim.

Hay muchas bromas, y le preguntaron a Scheffler quién era mejor para lanzar pullas.

“Pregúntenle a Jordan. Esa es mi respuesta: pregúntenle a él”, dijo Scheffler con una sonrisa. “Creo que ahora mismo lo estoy desvelando”.

Spieth dio a entender algo así cuando miró hacia el Campeonato de la PGA, su próxima oportunidad de convertirse en el séptimo jugador en ganar el Grand Slam de carrera. Le encantaría llegar primero, aunque sus recientes resultados favorecen a Scheffler.

“Uno debería pensar que un Abierto de Estados Unidos se ajusta muy bien a su juego. Creo que va a lograrlo muy pronto”, señaló Spieth.

Spieth no siente que esté tan lejos como indicarían los resultados. Tuvo buenos resultados en torneos en los que no tenía oportunidad de ganar el año pasado cuando regresó de una cirugía en la muñeca.. Este año suma tres resultados entre los 12 primeros, todos marcados por malos cierres o por algunos golpes malos que invariablemente rebotan hacia problemas en lugar de ir al fairway.

Spieth percibe una pequeña dosis de impulso en el panorama general.

“Un par de malos swings en el momento equivocado me han impedido salir el domingo sintiendo que tenía una oportunidad”, manifestó.

Spieth fue subcampeón del Campeonato de la PGA en Whistling Straits en 2015, el año en que estuvo a tres golpes de tener una oportunidad de ganar los cuatro majors. Pero no ha tenido mucho éxito en el único major que le falta desde que ganó el Abierto Británico de 2017. Su único top 10 fue en 2019 en Bethpage Black, donde llegó a la ronda final con nueve golpes de desventaja respecto de Brooks Koepka.

Para Spieth, su mayor desafío es tener paciencia. Lo compara con atravesar una mala racha de cartas en el blackjack, sabiendo que una buena mano está a la vuelta de la esquina. La cuestión es en qué esquina.

“Se siente como si tuviéramos una mala mano en la mesa de blackjack”, dijo. “Tienes que seguir jugando hasta que cambie. Es como si estuviera jugando de la manera correcta. Ha sido una racha rara de cartas”.

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