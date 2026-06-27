Carín León, ganador del Grammy y Latin Grammy, dará gran concierto en estadio del Inter Miami

Carín León ve la Copa del Mundo como un suceso que une a distintas culturas. Quiere que su música sea vista de la misma manera.

León es un gran aficionado del Mundial y del Real Madrid. Y no puede creer que haya podido conocer al copropietario del Inter Miami e ícono del fútbol David Beckham.

El domingo, el cantautor mexicano se convertirá en la primera persona en encabezar un concierto en el estadio del Inter Miami —la cancha recién inaugurada donde juega Lionel Messi.

“Ser el primero en tocar en este estadio icónico —es nuevo, pero ya es icónico por el equipo— lo asumo con mucha responsabilidad", dijo León a The Associated Press en una entrevista. "Para mí, es como un gran partido de fútbol y quiero inspirar a muchos nuevos artistas de mi género y de todos los géneros que son nuestras raíces para que vean que nada es imposible. Venimos aquí, a este gran escenario, a hacer historia con la música con la que crecimos”.

León ha ganado el Grammy dos años consecutivos en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, además de cuatro Latin Grammy. Sólo que, en su caso, resulta miope llamarlo simplemente un artista mexicano.

Tiene un poco de country. Un poco de rock. Quizá algo de reguetón. Ha tocado en Coachella y en el Grand Ole Opry. Está encaminado a convertirse en el primer artista latino en tener una residencia en el Sphere de Las Vegas, con presentaciones programadas en septiembre.

Su atractivo abarca de todo, y por eso el Inter Miami quería a alguien como él para ser el primer espectáculo en la casa de los actuales campeones de la MLS.

“Hubo un tiempo en que iba a hacer música porque era lo que estaba de moda en ese momento, y entonces no me pasaba nada", relató León. "Hubo un tiempo en que iba a dejar la música. Pero en dos semanas volví, porque soy músico. Decidí hacer lo que amo, lo que amo, lo que me gusta, lo que siento, lo que me hacía feliz. Nunca hice música por dinero ni para ser famoso”.

Lanzó algunas canciones de las que no se esperaba que fueran un éxito, y los fanáticos no se cansaban de escucharlas.

“Ahí fue cuando supe que sólo tenía que ser honesto con la música. Y ahora prefiero marcar tendencia antes que andar buscando cuál es la tendencia”.

Ese enfoque le ha abierto incontables puertas —incluida la que conduce desde el vestuario de Messi hasta la cancha donde juega. Y León no pasa por alto que los aficionados al fútbol en Miami no tendrán partidos de la Copa del Mundo para ver la noche del domingo cuando él suba al escenario.

Sólo hay un partido en el calendario del torneo del domingo, y es por la tarde.

“Estoy muy feliz por lo que hemos logrado. Me siento orgulloso de estar aquí, en la casa del Inter Miami, la casa de Messi, la casa de David Beckham", expresó. "Poner mi nombre junto a esos nombres es algo increíble para mí, algo que todavía no puedo creer”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa