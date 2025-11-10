Atalanta despide al técnico Ivan Jurić tras racha de siete partidos sin ganar en la Serie A

El sucesor de Gian Piero Gasperini en Atalanta no logró superar un tercio de la temporada de la Serie A.

Ivan Jurić fue despedido el lunes en medio de una racha de siete partidos sin victorias en la liga italiana que dejó al equipo de Bérgamo en el 13er puesto.

La decisión se tomó dos días después de la derrota en casa 3-0 ante el recién ascendido Sassuolo.

Se espera que Raffaele Palladino, ex técnico de de Monza y Fiorentina, sea nombrado nuevo técnico de Atalanta antes de que el equipo de Bérgamo visite al campeón defensor Napoli tras el parón internacional.

Tras dos reveses consecutivos que siguieron a cinco empates al hilo, Atalanta está a 11 puntos del Inter de Milán y Roma, colíderes de la Serie A.

La Roma es dirigida por Gasperini, quien dejó el Atalanta después de nueve temporadas mayormente exitosas al mando y fue reemplazado por Jurić.

En la Liga de Campeones, Atalanta tiene dos victorias, un empate y una derrota.

Se trata del cuarto cambio de entrenador en la Serie A esta temporada después de despidos en Juventus, Genoa y Fiorentina.

