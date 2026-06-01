Uruguay: Bielsa justifica su lista mundialista y niega conflictos con Nández y Suárez

El técnico Marcelo Bielsa defendió el lunes la decisión de descartar a Nahitan Nández de la convocatoria de Uruguay para la Copa del Mundo al insistir que la misma obedeció exclusivamente a factores deportivos.

Por ser un polifacético jugador que puede desempeñarse de volante, lateral y extremo, la ausencia de Nández fue lo más llamativo cuando el domingo se dio a conocer la nómina de 26 jugadores para la expedición a Norteamérica.

En una rueda de prensa, Bielsa aseguró que no mantuvo diferencia con el hoy jugador del club saudí Al Qadsiah y que fuera pieza habitual durante las eliminatorias de Sudamérica y del seleccionado que quedó tercero en la Copa América de 2024.

“Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos”, dijo el técnico argentino. “Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a considerar algo fuera de lo deportivo. “En el caso de Nández entiendo el asombro porque fue un jugador que fue convocado y jugó con regularidad”.

Bielsa destacó que hasta último momento se gestionó la participación de Nández para los partidos amistosos de Uruguay contra Inglaterra y Argelia en la fecha FIFA de marzo.

Mencionó que los puestos de Nández pueden ser cubiertos por Ronald Araujo, Guillermo Varela, Nicolás De la Cruz, Agustín Cannobio y hasta Federico Valverde.

Bielsa justificó la ausencia de amistosos previos al Mundial por el acortamiento de una semana en los entrenamientos preparatorios a raíz de la prolongación de torneos de clubes.

También aclaró un malentendido originado en su anterior conferencia, cuando afirmó que el Mundial sería “la culminación” de su trabajo al frente de Uruguay, y buena parte de la prensa tomó sus dichos como una negativa a una posible renovación de contrato.

“La palabra culminar no es terminar, sino simplemente señalar qué es el punto más alto de una etapa frente a una duda”, explicó.

Bielsa destacó el nivel de Valverde en el Real Madrid y soltó que podría jugar en tres posiciones en el Mundial: lateral centrocampista o extremo por el sector derecho.

“Es un jugador verificado en tres posiciones y para un Mundial tener jugadores de ese perfil es importante”, resumió.

Durante su ciclo en Uruguay, Bielsa protagonizó un enfrentamiento público con Luis Suárez, el goleador histórico de la selección que le acusó de desmantelar la armonía de la concentración mediante un trato “distante y deshumanizado” hacia los futbolistas.

A partir del retiro de Suárez, el técnico dio rodaje a Darwin Nuñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre, los centrodelanteros que terminaron siendo convocados.

Suárez, quien actualmente juega para el Inter Miami, hizo público su interés de volver a representar a su país en el Mundial, gesto que Bielsa consideró “un pronunciamiento valioso y sincero”, aunque lo desestimó.

“Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez”, afirmó. “Todas las decisiones que uno toma puedan constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo”.

Consultado sobre el resto del plantel, respondió que “la preparación hasta hoy esta siendo muy buena”, e informó que solo hay dos jugadores que están terminando su recuperación física: el volante Giorgian De Arrascaeta y el central José María Giménez.

De Arrascaeta recién podrá volver la semana anterior al debut del 15 de junio contra Arabia Saudí en Miami. La Celeste seguirá el 21 de junio, en el mismo escenario, contra Cabo Verde; y cerrará la fase inicial el 26 contra España en Guadalajara, México, el choque más atrayente del Grupo H.

Campeona en la edición inaugural como anfitrión en 1930 y luego en 1950, Uruguay disputará su quinto mundial consecutivo. Bielsa dirigirá en su tercera copa tras hacerlo en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

“La ilusión que tengo es máxima. Yo escucho mucho que no hay ningún entusiasmo de cara al Mundial, lo escucho aquí y en Argentina, y me cuesta creer que un pueblo como el uruguayo que esta tan enamorado de su selección y que a su vez es tan futbolero, no vea el Mundial con ilusión, expectativa y placer", dijo Bielsa. "Y yo siento las tres cosas pero con el peso de la responsabilidad de asumir la ilusión de la gente”.

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