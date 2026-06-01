Fuentes AP: Browns traspasan a Myles Garrett, dos veces jugador defensivo del año, a Rams

Los Browns de Cleveland traspasaron a Myles Garret, el dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP, a los Rams de Los Ángeles, en una canje de gran impacto, informaron a The Associated Press el lunes tres personas informadas sobre la operación.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque el traspaso no se ha finalizado.

Los Browns adquirirán al cazamariscales y linebacker Jared Verse (Novato Defensivo del Año de la NFL de AP de 2024), una selección de primera ronda de 2027 y otras selecciones del draft que aún se están definiendo.

No se ha visto a Garrett en las instalaciones del equipo durante los entrenamientos de la pretemporada baja. El entrenador en jefe Todd Monken comentó hace dos semanas que no había tenido una reunión cara a cara con Garrett desde que fue contratado a finales de enero. El coordinador defensivo Mike Rutenberg señaló la semana pasada que había tenido algunas conversaciones con Garrett por teléfono.

Garrett fue la elección unánime como Jugador Defensivo del Año la temporada pasada después de registrar 23 capturas y romper el récord de la NFL en una sola temporada. Sin embargo, Garrett se ha sentido frustrado con el rumbo de los Browns durante las últimas dos temporadas. Cleveland tiene marca de 8-26 en los últimos dos años tras alcanzar los playoffs en 2023.

Garrett exigió un traspaso al final de la temporada 2024, pero firmó el pasado marzo una extensión de contrato por cuatro años con un valor total de 204,8 millones de dólares que lo convirtió en el jugador mejor pagado que no es quarterback en la historia de la NFL.

Sin embargo, la frustración de Garrett con el rumbo del equipo se agudizó. Los Browns y Garrett acordaron en marzo modificar el contrato y diferir pagos de opciones durante las temporadas 2026-28. El primer pago, de alrededor de 10 millones de dólares, vencía el 28 de mayo, pero se trasladó a cerca del inicio de la temporada regular.

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El redactor Rob Maaddi también contribuyó con este despacho.

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