México avanza a la segunda ronda, pero no se conforma con eso y sueña en grande en el Mundial

México requirió de una providencial intervención de su portero Raúl Rangel y tuvo que apretar los dientes hasta el minuto final, pero logró derrotar por la mínima diferencia a Corea del Sur, convirtiéndose en el primer equipo que avanza a la segunda ronda del Mundial.

Adicionalmente, por tener a favor el criterio de desempate, México ya aseguró el primer puesto de su grupo en una Copa del Mundo por cuarta ocasión en la historia, y por primera vez desde Corea-Japón 2002, cuando Javier Aguirre también era el entrenador.

“Es algo anecdótico eso de ser primero en 2002 y volver a serlo ahora”, dijo Aguirre. “Lo que importa es el lugar final. En Japón fuimos el lugar 11 y ahora intentaremos ser mejores. La FIFA nos pone en el lugar 13 yo creo que nos podemos meter dentro de los 10 mejores del mundo, sería algo bonito para nosotros”.

Además de Corea-Japón, México salió primero de grupo como local en 1986 y en Estados Unidos 1994. Aguirre participó en ambas también, primero como jugador y luego como asistente de Miguel Mejía Barón.

Aún sin exhibir un juego brillante en sus primeros dos partidos, el Tri sueña en grande.

Por fin se pudo ganar fuera del Azteca

Para nadie es un secreto que, a lo largo de los años, México se hace fuerte jugando como local en el estadio de la Ciudad de México. La altitud, los más de 80.000 aficionados y hasta la contaminación han jugador a favor de los locales.

Fue la primera vez que la selección mexicana logra ganar un partido en casa en otro escenario ajeno al Estadio Azteca. Cayó cuando jugó en Toluca en 1970 y también en Monterrey en 1986, siempre en la ronda de cuartos de final.

Ahora, México volverá a su fortín de la Ciudad de México para medirse contra la República Checa en el último encuentro del Grupo A y comenzará la segunda ronda en ese mismo escenario.

En caso de ganar, volvería a jugar en casa los octavos de final y sería hasta cuartos cuando iría a Los Ángeles, una ciudad en la que también se sentiría como local para la diáspora mexicana que reside ahí.

“Jugar en casa no tiene precio, estoy contento por ese detalle porque al menos garantizamos dos partidos más en nuestro territorio mexicano”, dijo Aguirre. “La gente irá con ese entusiasmo cada vez mayor, ojalá podamos seguir ganando a ver hasta dónde somos capaces de llegar”.

La defensa, el sello de la casa

A lo largo de su carrera como entrenador Aguirre siempre ha priorizado el defender antes que atacar y esa fórmula no se ha modificado en su tercera etapa con la selección mexicana.

Aunque demoró en lograr lo que pretendía, gracias a una sólida retaguardia, en lo que va del año, México ya encadena 10 partidos sin derrota. Su última fue en noviembre en un amistoso ante Paraguay.

“No la quiero vender como la gran victoria porque sólo tuvimos tres ocasiones de gol, pero si tienes tres o cuatro y metes una y además mantienes tu portería en ceros, eso te da triunfos”, dijo Aguirre.

En ese tramo sin derrotas que incluye dos partidos del Mundial, el Tri apenas ha encajado dos goles.

“No es sólo el bloque defensivo, aquí desde el delantero genera presión, hay mucho desgaste de todos, pero si seguimos así podemos lograr muchas cosas”, dijo el lateral Jorge Sánchez.

¿Qué es lo que sigue?

Aunque México ya terminó primero de grupo sin importar lo que ocurra ante los checos el próximo miércoles, Aguirre y los jugadores dijeron que intentarán seguir reescribiendo la historia y culminar con paso perfecto, algo inédito.

Los mejores resultados en fase de grupos para los mexicanos en mundiales son los siete puntos que lograron en Alemania 2006 y en Brasil 2014.

“Nosotros soñamos en grande y vamos construyendo el camino paso a paso, enfrentamos un partido como se debe afrontar y el siguiente lo haremos de la siguiente manera”, dijo Luis Romo, quien anotó el gol del triunfo. “Que mejor motivación que hacer historia y dejar nuestros nombres ahí que cerrar la primera fase con tres victorias”.

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