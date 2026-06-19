Schneider: Shane Bieber vuelve con los Azulejos y se acerca su regreso tras lesión de codo

El lanzador derecho de los Azulejos de Toronto Shane Bieber se reincorporó al equipo el viernes y podría ser activado de la lista de lesionados en los próximos días, manifestó el mánager John Schneider.

Bieber, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2020, no ha lanzado esta temporada. Fue colocado en la lista de lesionados de 15 días en marzo por inflamación en el codo y más tarde fue transferido a la lista de lesionados de 60 días.

Bieber, de 31 años, acaba de completar una etapa de rehabilitación de cinco juegos, con una apertura para Triple-A Buffalo el miércoles. Bieber permitió cinco carreras y 11 corredores en base en poco más de cinco entradas, realizó 80 lanzamientos y su velocidad alcanzó las 93 mph.

Tras unirse al equipo en Chicago, Bieber tiene previsto realizar una sesión de lanzamientos al costado en el Wrigley Field el sábado y podría ser activado poco después, posiblemente para reincorporarse el lunes a la mermada rotación de Toronto.

“Está aquí. Se siente bien. Después de la sesión al costado de mañana, definiremos un plan para él”, comentó Schneider.

Schneider indicó que la sesión del sábado era para atender “algunas cosas de rutina, en realidad, solo asegurarnos de que te sientes bien. Todo apunta a que estará listo para lanzar”.

Toronto adquirió a Bieber procedente de Cleveland en la fecha límite de cambios del año pasado. El dos veces All-Star tuvo marca de 4-2 con efectividad de 3,57 en siete aperturas de temporada regular con los Azulejos tras regresar de una cirugía Tommy John.

Luego, Bieber registró marca de 2-1 con efectividad de 3,86 en cinco juegos de postemporada, mientras Toronto, campeón de la Liga Americana, avanzó al séptimo juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. En la temporada baja, ejerció su opción de jugador de 16 millones de dólares para permanecer con los Azulejos en lugar de explorar la agencia libre.

Bieber fue transferido a la lista de lesionados de 60 días el 13 de abril, cuando Toronto adquirió al infielder venezolano Lenyn Sosa en un canje con los Medias Blancas de Chicago por el jardinero Jordan Rich y consideraciones futuras.

En un movimiento de roster el viernes, los Azulejos llamaron desde Triple-A Buffalo al zurdo Brendon Little y enviaron como opción al derecho Chad Dallas al club de ligas menores. Little estaba disponible contra los Cachorros.

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