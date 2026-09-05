Una demanda acusa a Emmitt Smith de desviar un préstamo de 2,5 millones para parque eólico en Texas

El líder histórico de yardas por tierra en la NFL, Emmitt Smith, enfrenta una demanda presentada por una empresa de pueblos originarios estadounidenses, la cual alega que el excorredor de los Cowboys de Dallas y sus socios comerciales se apropiaron indebidamente de un préstamo de 2,5 millones de dólares que debía financiar un proyecto de parque eólico en Texas.

Kituwah LLC sostuvo en una demanda presentada esta semana en Delaware que 4 13 Solutions utilizó el dinero para reembolsar a un inversionista de tratos anteriores con la empresa de Smith. Kituwah busca invertir en oportunidades de negocio para la Banda Oriental de Indios Cherokee.

Los abogados de Kituwah afirmaron que Smith y David Mosley, socio comercial de larga data del miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional, tergiversaron sus esfuerzos para obtener un préstamo del Departamento de Energía de Estados Unidos, lo que habría activado el reembolso a Kituwah.

Kituwah asegura que el préstamo ha acumulado alrededor de 600.000 dólares en intereses y solicita que un jurado determine los daños. Un mensaje enviado a 4 13 Solutions no recibió respuesta de inmediato.

En la presentación no había información sobre un abogado de Smith o de su empresa.

Según la demanda, Darrel Wilson, de Wilson Holdings of North America LLC, le dijo a Kituwah que aceptó un pago de 2,5 millones de dólares de la empresa de Smith y señaló que no sabía qué había motivado el pago. Los abogados de Kituwah dijeron que era “esencialmente, como un esquema de pirámide”.

Kituwah afirma que Wilson Holdings debía ser reembolsada solo después de que el proyecto de parque eólico entre Austin y San Antonio, llamado Project Exodus, obtuviera financiamiento permanente.

“Smith y Mosley sabían que esto era indebido”, indicó la demanda. “En lugar de decir la verdad, le manifestaron a Kituwah que 4 13 Solutions había utilizado el dinero para adquirir Project Exodus como se prometió, pero que la adquisición se había retrasado por una razón u otra”.

La demanda sostiene que Smith y sus socios nunca cumplieron los requisitos para obtener financiamiento gubernamental y que repetidamente pusieron excusas sobre por qué el proyecto no avanzaba o dejaron de responder a las solicitudes.

Kituwah dijo que entregó los fondos el 1 de septiembre de 2023, con la expectativa de que se le devolvieran en cuestión de meses. La demanda señaló que 4 13 Solutions prometió que el parque eólico estaría operando para diciembre de 2024, pero Kituwah no había visto ninguna evidencia de que el proyecto siquiera existiera apenas un mes antes de esa fecha.

Kituwah indicó que Smith y sus socios afirmaron que el proyecto del parque eólico estaba valorado en 396 millones de dólares y que generaría casi 14 millones de dólares en ingresos netos en su primer año.

Smith, de 57 años, jugó las primeras 13 de sus 15 temporadas con los Cowboys, ganó tres campeonatos y fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl 28. Rompió el récord de yardas por tierra de Walter Payton en 2002 y terminó con 18.355 yardas.

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