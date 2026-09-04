Mbappé falla un penalti al final y Real Madrid cae ante Betis

Kylian Mbappé dio un paso en falso cuando tomaba impulso, apuntó a la parte baja izquierda de la red y vio cómo el portero del Real Betis se lanzaba para sofocar su tiro penal.

Momentos después, sonó el silbatazo en el estadio La Cartuja. Madrid perdió su primer partido desde el regreso de José Mourinho al banquillo esta temporada.

La atajada de Álvaro Valles al penalti de Mbappé en tiempo de descuento aseguró una inesperada victoria 1-0 del equipo local en La Liga el viernes.

Valles coronó su sobresaliente actuación —que incluyó, entre otras intervenciones, un manotazo a un cabezazo temprano de Jude Bellingham—su intervención más grande de la noche.

Mbappé parecía listo para emparejar tras el gol conseguido por Troy Parrott a los 81 minutos

Se paró frente al balón, luego que Vinícius Júnior provocó el penalti al encarar por la izquierda hasta la línea de fondo ser derribado con una barrida imprudente del zaguero Natan.

Valles comentó que había estudiado los penaltis de Mbappé y acertó al intuir que lo tiraría hacia su derecha. Valles lo celebró con un grito y un pequeño choque de pecho frente a un francés que parecía atónito.

“Estábamos seguros de que lo teníamos, pero claro que también necesitas un poco de suerte”, manifestó Valles sobre haber anticipado el disparo de Mbappé. “Es muy bueno intentando hacer que te comprometas pronto y sin mostrarte a dónde apunta. Tuve la fortuna de detenerlo”.

Mbappé había tenido un buen inicio de temporada, con goles en dos de tres partidos, incluido un triplete.

Pero estuvo lejos de su mejor nivel en Sevilla. Además de fallar el penalti, también desperdició una doble ocasión durante la primera mitad después de que Vinícius lo habilitó en momentos en que Valles estaba fuera de posición.

Los dos intentos consecutivos de Mbappé pegaron en distintos defensores del Betis. Mbappé también tuvo un remate que rozó el palo.

Mbappé fue el máximo goleador del Mundial este verano y tendrá la oportunidad de redimirse con el Madrid el martes, cuando reciba al Inter de Milán en el debut de ambos en la Liga de Campeones.

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