Juez de Luisiana falla contra la NCAA y despeja el camino para exjugadores de la NFL en LSU

Las posibilidades del entrenador de LSU, Lane Kiffin, de alinear a exjugadores de la NFL, mejoraron la noche del jueves, cuando un juez de Luisiana emitió una orden judicial preliminar contra la NCAA en un caso de elegibilidad de alto perfil.

El juez William Jorden, del distrito de East Baton Rouge Parish, emitió su fallo la noche anterior a que LSU debiera presentar su lista de 105 jugadores a la Conferencia del Sureste, que la semana pasada anunció posibles castigos severos para los equipos de fútbol americano y baloncesto que incorporen a exprofesionales.

El fallo despeja el camino para que LSU incluya a algunos exjugadores de la NFL en su plantilla. Está por verse cuántos partidos podrían estar habilitados para disputar, ya que el asunto sigue su curso en los tribunales.

“No se trata del entrenador Kiffin. No se trata de LSU. Se trata de tratar a estos chicos con justicia", aseveró Tony Clayton, abogado de los deportistas. "Hoy se hizo justicia. Y se le hizo justicia a la SEC. Se la sirvieron como una taza fría de gumbo (el platillo típico de Luisiana). Y ese juez los obligó a comérsela”.

El fallo se produjo tras una audiencia de casi nueve horas en una sala a menos de cinco kilómetros del campus de LSU. Varios deportistas subieron al estrado para explicar por qué se les debería permitir que volvieran a competir en deportes universitarios por una quinta temporada —algunos de ellos después de haberse hecho profesionales.

El comisionado de la poderosa SEC argumentó en su contra, y la liga redobló la apuesta al presentar una demanda contra la universidad en un tribunal federal de Alabama. Esa demanda podría convertirse en la mejor oportunidad de la SEC para impedir que exprofesionales jueguen esta temporada.

A la audiencia del jueves asistió la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, quien presentó un escrito favorable a los deportistas en el caso. Aunque no expuso argumentos en la sala, habló después de la audiencia y calificó la demanda federal de la SEC contra LSU como “basura legal” y “frívola”.

“Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para proteger a la universidad de esas amenazas”, advirtió.

El enfrentamiento en la sala se produjo apenas dos días antes de que LSU, número 11 del ranking, abra la temporada en casa contra Clemson. Jorden programó la audiencia sobre su orden temporal que impide a la NCAA vetar a exprofesionales o a deportistas universitarios de quinto año, una postura reiterada por la SEC y otras conferencias del llamado Power Four en los posibles castigos adoptados la semana pasada.

“Lane Kiffin es frío como el hielo. Es maravilloso verlo. Empuja todos los límites para intentar ganar”, dijo el abogado de Nueva Orleans Jason Williams, quien representa a la SEC. “La SEC existe en parte para evitar que los incentivos competitivos individuales destruyan las condiciones comunes que hacen grande al fútbol americano universitario”.

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