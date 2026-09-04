Se adelanta al jueves la primera comparecencia de Josh Jacobs, corredor de los Packers

La comparecencia inicial ante el tribunal del corredor de los Packers de Green Bay Josh Jacobs por dos cargos menores derivados de un altercado en mayo con su novia se adelantó dos meses y se realizará la próxima semana.

La audiencia de Jacobs estaba programada originalmente para el 17 de noviembre. Ahora quedó fijada para el jueves, tres días antes de que los Packers abran la temporada en Minnesota.

La NFL incluyó a Jacobs en la lista de exentos del comisionado, lo que impide que el corredor —seleccionado tres veces al Pro Bowl— juegue o entrene, pero le permite seguir cobrando su salario. La NFL tomó esa medida el domingo, tres días después de que el fiscal de distrito del condado de Brown (Wisconsin), David Lasee, anunciara que Jacobs sería acusado de agresión y de daños criminales a la propiedad.

A solicitud y con permiso del club, a los jugadores en la lista de exentos del comisionado se les puede permitir estar en las instalaciones para reuniones, entrenamientos individuales, terapia y rehabilitación, y otras actividades no relacionadas con el fútbol americano.

La NFL está investigando la situación de Jacobs y la liga podría suspenderlo. Cualquier partido que se pierda mientras esté en la lista de exentos contaría para su suspensión, pero tendría que devolver el dinero que ganó durante ese periodo.

Los abogados de Jacobs —David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence F. Duchac III— han señalado que el traslado a la lista de exentos del comisionado “no es una determinación final”. Añadieron que Jacobs “espera con ansias su regreso al equipo y a la NFL”.

La policía arrestó a Jacobs el 26 de mayo, tres días después de que agentes de Hobart-Lawrence acudieran a su casa para investigar un disturbio. La policía indicó que la novia de Jacobs les dijo que tenía un bulto en la cabeza como resultado de las acciones de Jacobs.

Según la policía, la mujer dijo que había estado revisando el teléfono de Jacobs y vio que él hablaba con otras mujeres, y que ella arrojó el teléfono con enojo sin romperlo. Les dijo a los agentes que Jacobs tenía su teléfono y que ella le dijo que podía revisarlo.

La policía señaló que la mujer indicó que intentó recuperar su teléfono de Jacobs, pero él le agarró el brazo y comenzó un forcejeo que duró varios minutos. Salieron de la casa en vehículos separados antes de regresar finalmente.

Según la policía, la mujer intentaba salir por una puerta del garaje cuando Jacobs la agarró y la arrojó al suelo, lo que hizo que se golpeara la cabeza. La policía dijo que Jacobs también le quitó el teléfono mientras ella estaba en el suelo. La denuncia penal indica que imágenes de vigilancia del sistema de cámaras del garaje respaldaron la declaración de la mujer.

El gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, comentó esta semana que el equipo no había visto esas imágenes de video. Manifestó su esperanza de que Jacobs esté disponible para jugar en algún momento de esta temporada.

“Pero vamos a dejar que este proceso siga su curso, y estaremos preparados de cualquier manera”, afirmó Gutekunst.

Jacobs viene de una temporada 2025 en la que corrió para 929 yardas y 13 touchdowns. Los Packers no tienen a ningún otro corredor que haya acumulado más de 106 yardas por tierra el año pasado.

Green Bay adquirió el domingo al corredor Kaleb Johnson, selección de tercera ronda de 2025, procedente de los Pittsburgh Steelers, para sumarse a un grupo de corredores que también incluye a MarShawn Lloyd, selección de tercera ronda de 2024, y a Chris Brooks. Green Bay tiene a Pierre Strong Jr. en su equipo de prácticas.

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