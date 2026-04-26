Un vistazo a algunos hitos notables logrados en el atletismo mundial a lo largo de los años

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en la primera persona en romper la barrera de las 2 horas en un maratón oficial el domingo.

Sawe pulverizó el récord mundial masculino por 65 segundos al ganar el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos.

A continuación, una lista de otros hitos destacados en el atletismo mundial y cómo están los récords ahora:

100 metros

El velocista estadounidense Jim Hines se convirtió en el primer hombre en romper oficialmente la barrera de los 10 segundos en los 100 metros en 1968.

El récord mundial vigente pertenece a Usain Bolt, con un tiempo de 9,58 segundos logrado en 2009.

200 metros

El corredor estadounidense Tommie Smith fue el primer hombre en bajar de 20 segundos en 1968, con un tiempo de 19,83 segundos.

Bolt tiene el récord actual con 19,19 segundos, que igualmente estableció en 2009.

Entre ambas marcas, Michael Johnson corrió 19,32 en los Juegos de Atlanta en 1996. Noah Lyles corrió 19,31 en 2022 para arrebatarle a Johnson el icónico récord estadounidense.

400 metros

La corredora checa Jarmila Kratochvilova se convirtió en la primera mujer en bajar de 48 segundos en los 400 metros (47,99) en 1983. Dos años después, Marita Koch, de Alemania Oriental, mejoró esa marca con una carrera de 47,60 que sigue siendo el récord mundial.

El año pasado, Sydney McLaughlin-Levrone, de Estados Unidos, se convirtió en la primera mujer desde la era del Bloque del Este en bajar de 48 cuando corrió 47,78 en los campeonatos mundiales.

McLaughlin-Levrone, quien ha rebajado el récord de los 400 con vallas en más de 2 segundos hasta 50,37 desde 2021, tiene en la mira la barrera de los 50 segundos en esa prueba.

Milla

El británico Roger Bannister se convirtió en la primera persona en correr la milla en menos de cuatro minutos en 1954.

El entonces estudiante de medicina de la Universidad de Oxford superó al segundo de sus marcadores de ritmo en la última vuelta de la carrera en la pista de Iffley Road, en Oxford, para terminar en 3 minutos, 59,4 segundos.

Desde entonces, más de 1.000 atletas han corrido la milla en menos de cuatro minutos, según World Athletics. El récord actual data de 1999: 3:43,13, del marroquí Hicham El Guerrouj.

Salto de longitud

Uno de los récords mundiales más asombrosos en la historia del atletismo llegó en 1968, cuando Bob Beamon saltó 8,90 metros en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México.

Esa marca se ha batido una sola vez: en 1991, por Mike Powell, cuyo salto de 8,95 metros figura entre los más antiguos del libro de récords del atletismo.

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