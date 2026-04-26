Con ayuda del árbitro robot, Rockies vencen 3-1 a Mets, la 14ª derrota de NY en 16 juegos
Colorado evitó quedarse atrás cuando el árbitro robot cambió la base por bolas con las bases llenas de Brett Baty por un tercer strike cantado que puso fin a la entrada en la primera, y el colombiano José Quintana consiguió su primera victoria de la temporada mientras los Rockies enviaron a los Mets a su 14.ª derrota en 16 juegos, venciendo a Nueva York 3-1 el domingo en el primer partido de una doble cartelera.
Troy Johnson conectó un sencillo impulsor en la cuarta entrada y rompió el empate 1-1 con un rodado para doble play que produjo una carrera en la sexta. Jake McCarthy añadió un sencillo impulsor en la séptima por Colorado (12-16), que aseguró su tercera victoria de serie este año.
Quintana (1-2) permitió dos hits en 5 1/3 entradas, su mayor cifra de la temporada. Jaden Hill salió de un aprieto con las bases llenas en la octava al retirar al cubano Luis Robert Jr. con un elevado de foul y ponchar a Mark Vientos, y Victor Vodnik consiguió tres outs consecutivos para su cuarto salvamento, completando un juego de cuatro hits.
Nolan McLean (1-2) permitió dos carreras —una limpia— y cinco hits en cinco entradas por los Mets (9-18).
El venezolano Francisco Álvarez estaba de 0-28 en su carrera en Grandes Ligas como bateador emergente antes de su sencillo en la octava entrada. ___
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