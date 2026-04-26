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El cubano Yandy Díaz pega jonrón y Rays vencen 4-2 a Mellizos

MELLIZOS RAYS
MELLIZOS RAYS (AP)

El cubano Yandy Díaz conectó un jonrón como parte de una tercera entrada de cuatro carreras y los Rays de Tampa Bay vencieron 4-2 a los Mellizos de Minnesota el domingo para completar una barrida en la serie de tres juegos.

Tampa Bay ha ganado cuatro seguidos y está cinco juegos por encima de .500. La mala racha de los Mellizos continuó con su quinta derrota consecutiva y su noveno tropiezo en sus últimos 10 juegos.

Feduccia llegó a tercera con el sencillo de Chandler Simpson. Simpson se robó su novena base de la temporada para dejar la mesa servida. El mexicano Jonathan Aranda impulsó a ambos corredores con un elevado alto que cayó de hit.

Díaz siguió después con su cuarto jonrón del año para darle a los Rays una ventaja de 4-0.

Jesse Scholtens (2-1) permitió dos carreras, ambas con el jonrón de Brooks Lee en la séptima entrada, en 4 1/3 innings como el lanzador de mayor carga. Griffin Jax lanzó 2 1/3 entradas sin permitir carreras como abridor.

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Bryan Baker consiguió su sexto salvamento de la temporada.

Woods Richardson (0-4) permitió cuatro carreras con ocho hits en 4 1/3 innings. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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