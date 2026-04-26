Thomas dispara HR y Diamondbacks pega primero en Ciudad de México al vencer 6-4 a Padres

Mason Miller colgó un cero más para extender su dominio a niveles históricos, Gavin Sheets sacudió un sencillo de dos anotaciones durante un crucial ataque en la séptima entrada y los Padres de San Diego vinieron de atrás el sábado para vencer 6-4 a Arizona en el inicio de una serie de dos encuentros en Ciudad de México.

El relevista Brandon Pfaadt regaló su segundo boleto de la séptima entrada para llenar las almohadillas para Sheets, quien disparó un sencillo al jardín derecho para dar la voz de ataque. Dos errores de la defensiva de los Diamondbacks (14-12) mantuvieron el inning con vida, hasta que el daño fue irreversible. Ty France sonó dos jonrones solitarios por San Diego.

Con Miller en el centro del diamante, el fin era irremediable. El dominante taponero de San Diego (18-8) colgó la argolla para llegar a 10 rescates en la temporada y a 34 entradas y dos tercios consecutivos sin admitir carrera esta campaña, nuevo récord de la franquicia.

Arizona, local administrativo, se fue al frente con cuatro anotaciones en la segunda entrada, puntualizadas por un tablazo de dos carreras del mexicoamericano Alek Thomas en su primer turno en el país al que ha representado en dos ocasiones en el Clásico Mundial. El venezolano Ildemaro Vargas conectó un sencillo para llegar a 22 partidos consecutivos con al menos un imparable, la racha más larga en activo en las Grandes Ligas.

El venezolano Germán Márquez (3-1) permitió cuatro carreras en seis entradas para anotarse el crédito. Taylor Clarke (1-1) cargó con el revés al permitir una carrera sucia en un inning de labor.

La cuarta derrota en cinco partidos para Arizona resultó una muy costosa. El abridor Zac Gallen dejó el partido luego de tres entradas y poco después de recibir un batazo en el hombro de Freddy Fermín. Además, el torpedero dominicano Geraldo Perdomo salió lesionado en el séptimo episodio, inmediatamente después de pifiar un rodado de Ty France que parecía ideal para doble matanza.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-1, Manny Machado de 4-1 con una anotada y Ramón Laureano de 3-0 con un impulsada. El venezolano Freddy Fermín de 3-1 con una remolcada.

Por los Diamondbacks, el mexicano Alek Thomas de 4-1 con dos producidas y una anotada. Los dominicanos Geraldo Perdomo de 3-0; Ketel Marte de 3-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-0. Los venezolanos Ildemaro Vargas de 4-1 con una anotada y José Fernández de 4-2 con dos producidas y una anotada.