Un récord de la Bundesliga está en juego mientras Bayern busca ampliar racha ganadora

¿Quién puede poner fin al inicio triunfal de la temporada del Bayern Múnich?

El Bayern debería estar alerta el sábado, ante una posible sorpresa contra el Union Berlín en la Bundesliga, después de una semana en la que derrotó al París Saint-Germain, campeón europeo, y al Bayer Leverkusen, monarca de la Bundesliga en 2024, para extender su seguidilla a 16 victorias en todas las competiciones.

El Union nunca ha vencido al Bayern en casa en la Bundesliga desde su ascenso en 2019. Sin embargo, el poderoso equipo bávaro puede contar con que habrá una batalla en Köpenick, donde el Union limitó al Bayern a un empate 1-1 la temporada pasada y donde el equipo de Steffen Baumgart está invicto en cuatro cotejos en todas las competiciones.

El Bayern también fue emparejado con el Union en la siguiente ronda de la Copa de Alemania a principios de diciembre.

Otra victoria en la liga para el Bayern igualaría el inicio ganador de diez partidos del equipo en 2015 bajo el mando de Pep Guardiola.

Partidos clave

El Borussia Mönchengladbach recibe al Colonia en el derbi del Rin el sábado. Ambos equipos destilan confianza después de victorias que elevaron la moral. El Colonia venció al recién ascendido Hamburgo por 4-1, y el Gladbach propinó una goleada de 4-0 en St. Pauli para su primera victoria en la Bundesliga de la temporada, y la única bajo el entrenador interino Eugen Polanski.

Borussia Dortmund intentará recuperarse de su derrota de 4-1 en el campo del Manchester City en la Liga de Campeones. El sábado, visita al Hamburgo

El equipo de Niko Kovač había estado en una racha de cuatro victorias consecutivas después de una derrota por 2-1, sufrida en la cancha del Bayern.

En otros frentes, el Leipzig no ha perdido un partido desde la paliza de 6-0 que sufrió en su visita al Bayern en la primera fecha. El equipo de Ole Werner viaja a Hoffenheim para disputar lo que los rivales llaman burlonamente "El Plastico".

Leipzig y Hoffenheim son de los equipos más impopulares de Alemania porque sus ascensos a la Bundesliga fueron financiados por la empresa de bebidas energéticas Red Bull y el multimillonario del software Dietmar Hopp, respectivamente. Hoffenheim anunció entradas para el partido llamándolo "Der Unbeliebtico" – un juego con la palabra alemana que significa "no querido".

Jugadores a seguir

El colombiano Luis Díaz estará ansioso por enmendar su expulsión durante la victoria del Bayern en el estadio del PSG por una violenta entrada sobre Achraf Hakimi. El lateral derecho marroquí resultó lesionado y enfrenta una carrera contra el tiempo para estar de regreso para la Copa Africana de Naciones en su país natal.

El defensor del Union, Leopold Querfeld, tendrá la tarea de mantener a raya al trío de ataque del Bayern compuesto por Díaz, Harry Kane y Michael Olise. No parece fácil para el internacional austriaco de 21 años.

El adolescente marfileño Yan Diomande forzó un gol en propia puerta y anotó otro en la victoria 3-1 obtenida por el Leipzig sobre el Stuttgart. Mostró por qué hay tanta emoción sobre el joven de 18 años que se unió desde el equipo español Leganés en la pretemporada.

El centrocampista holandés Wout Burger anotó dos veces en la victoria del Hoffenheim por 3-2 sobre el Wolfsburgo el fin de semana pasado, ayudando al equipo a alcanzar el sexto lugar con su tercera victoria consecutiva en la Bundesliga.

Fuera de combate

Jamal Musiala está cerca de su regreso con el Bayern después de romperse un pierna en el Mundial de Clubes en julio. El miembro de la junta del club para el deporte, Max Eberl, confió en que el delantero de 22 años juegue algunos minutos en diciembre y esté completamente en forma en enero cuando la liga se reanude después de su descanso invernal de dos semanas y media.

"Está bien. El final está a la vista", afirmó Eberl.

Extracancha

La selección de Alemania presentó su nueva camiseta el miércoles — la última producida por Adidas antes de que Nike tome el relevo en 2027. Es un homenaje a la casaca que usó Alemania Occidental cuando ganó la Copa del Mundo en 1990. Presenta las franjas negras, rojas y amarillas de la bandera alemana que se extienden desde los hombros hasta el pecho.

Según el periódico de negocios Handelsblatt, Nike está pagando a la federación alemana de fútbol unos 100 millones de euros al año, el doble de lo que ganaba con el proveedor tradicional Adidas, para quitarle el negocio a su rival alemán.

La nueva camiseta debutará el 14 de noviembre, cuando la selección enfrente a Luxemburgo en un duelo de la eliminatoria para la Copa del Mundo. Las mujeres podrán usarla el 28 de noviembre en la final de la Liga de Naciones contra España.

