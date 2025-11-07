Real Madrid visita al Rayo, en busca de recuperarse de la derrota ante Liverpool

Real Madrid buscará recuperarse de la derrota sufrida esta semana en Liverpool, cuando atraviese la capital española para jugar contra el Rayo Vallecano en un encuentro dominical de La Liga.

El conjunto Merengue volaba alto después de su triunfo reciente ante el Barcelona en el clásico, hasta el martes, cuando el Liverpool dominó al equipo de Xabi Alonso en la Liga de Campeones. Los Reds ganaron por 1-0 sólo gracias a la actuación del portero madridista Thibaut Courtois.

Barcelona visita al Celta de Vigo también el domingo, cuando buscará mejorar su labor defensiva después de necesitar una actuación estelar de Lamine Yamal para rescatar un empate 3-3 en su visita a Brujas a mitad de semana.

“Somos el Barça y tenemos la obligación de ganar siempre. Pero ahora debemos pensar en el próximo partido de liga", recalcó Yamal.

Partidos clave

El Madrid aventaja por cinco puntos al Barcelona en la cima de La Liga antes de visitar al Rayo, que está en el décimo lugar y que el jueves consiguió una victoria en la Conference League, por 3-2 al Lech Poznan de Polonia.

Alonso expresó que su equipo necesitará responder después de que Liverpool nulificó su ataque.

“En el Clásico lo hicieron bien”, dijo en referencia a sus jugadores. "Nos vamos con mal sabor de boca por la derrota. Hay que analizar y ya... a pensar en el Rayo”.

Barcelona también enfrenta preguntas después de ser salvado por Yamal, quien tuvo que marcar un gran gol, donde esquivó a dos defensores en un espacio reducido para ayudar al empate en Brujas. Los campeones de España tuvieron que remontar tres desventajas de un gol para llevarse un punto.

El rival belga encontró espacio detrás de una línea defensiva alta que carece de su líder Íñigo Martínez después de que se marchó a la liga saudí el verano pasado.

El entrenador Hansi Flick dijo que su equipo debe jugar mejor sin el balón.

“No tenemos la misma confianza al jugar la trampa del fuera de juego,” señaló Flick después del empate. “Pero no cambiaremos nuestra forma de defender.”

Jugadores a seguir

Kylian Mbappé debería estar saboreando el viaje al feudo de Rayo, donde podría explotar su velocidad.

El delantero francés lidera La Liga con 13 goles en 11 jornadas, seis tantos más que su perseguidor más cercano.

Fuera de combate

El mediocampista de contención del Madrid, Aurélien Tchouameni, estará fuera por un período indeterminado después de lesionarse un músculo del muslo izquierdo contra el Liverpool.

El delantero argentino Franco Mastantuono también podría permanecer en la lista de lesionados después de perderse el partido contra el Liverpool por una lesión inguinal.

Barcelona ha sido duramente golpeado por las lesiones y aún tiene descartados a Pedri González, Raphinha, Gavi Páez y los porteros Joan García y Marc-Andre ter Stegen.

Extracancha

Barcelona volverá a entrenar en el Camp Nou el viernes mientras continúan los trabajos en el estadio más grande de Europa. El club dice que se agotaron las 23.000 entradas que puso a la venta por cinco a diez euros (6-12 dólares) para ver al equipo entrenar.

El presidente del club, Joan Laporta, dijo esta semana que espera albergar partidos en el Camp Nou este mes.

El equipo ha jugado regularmente en el Estadio Olímpico, más pequeño y de propiedad municipal, desde el inicio de la temporada 2023-24. Su último partido en el Camp Nou fue en mayo de 2023.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes