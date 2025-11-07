Con Messi pero sin el 'Dibu' ni jugadores domésticos, Argentina visitará a Angola

Con la presencia de Lionel Messi, pero sin el arquero Emiliano Martínez ni los futbolistas que participan en el clímax del campeonato nacional, Argentina encarará su duelo ante Angola en la próxima fecha FIFA.

Dos meses después de concluir la eliminatoria sudamericana con el pasaje en el bolsillo para el Mundial del año próximo, la Albicelete disputará sólo un encuentro en la ventana de partidos internacionales, de visita en Luanda el viernes 14 de noviembre, en ocasión del 50mo aniversario de la independencia de Angola.

Para el encuentro de preparación, el técnico Lionel Scaloni incluyó en su convocatoria a Messi y a otros habituales, desde Nicolás Otamendi hasta Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En cambio, prescindió del “Dibu” Martínez, el guardameta heroico de la coronación en el Mundial de Qatar, quien recibiría descanso. Scaloni acudirá a la cita africana con Gerónimo Rulli y Walter Benítez en el arco, ante la ausencia de Facundo Cambeses, ocupado en el ámbito doméstico con Racing.

Quedaron fuera otros jugadores protagónicos del medio local, como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero de River Plate, y Leandro Paredes de Boca Juniors.

Destaca en cambio el llamado de dos futbolistas que atraviesan por un momento destacado con el Estrasburgo: el zaguero Valentín Barco y el delantero Joaquín Panichelli, quien cumplirá su primera convocatoria.

La selección angoleña, que se clasificó por única vez a un Mundial en Alemania 2006, no tiene ya posibilidades de acudir al certamen del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Plantel

Arqueros: Gerónimo Rulli (Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Valentín Barco (Estrasburgo).

Centrocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolás Paz (Como).

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Joaquín Panichelli (Estrasburgo).

