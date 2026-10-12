Un pase que se le cayó a JSN y 4 pérdidas de balón le cuestan a Seahawks en derrota ante 49ers

Jaxon Smith-Njigba ha hecho muchas recepciones increíbles en las últimas dos temporadas, pero fue una que el All-Pro no realizó el domingo, en la derrota de los Seahawks de Seattle por 32-29 ante los 49ers de San Francisco, la que se le quedó grabada.

Con los Seahawks abajo por tres puntos y enfrentando tercera y 10 en la mitad del campo con 1 minuto por jugar, Sam Darnold lanzó un pase profundo a su receptor de mayor confianza. Smith-Njigba ya tenía cinco recepciones para 102 yardas y un touchdown y, al parecer, ha hecho cada gran atrapada para Seattle desde la temporada pasada, cuando fue el Jugador Ofensivo del Año de la NFL de AP.

Pero esta vez, Smith-Njigba calculó mal el salto y el balón rebotó en sus manos y cayó al césped en la yarda 25, lo que dejó cuarta oportunidad en lugar de darle a Seattle un primero y 10 en zona de alcance para un gol de campo que empatara el partido.

En la siguiente jugada, Cooper Kupp fue derribado a 1 yarda de lograr un primero y 10, lo que terminó con las posibilidades de los Seahawks.

“Tuve la oportunidad de atrapar el balón. Sé que lo haré la próxima”, dijo Smith-Njigba.

La caída fue solo uno de muchos errores no forzados de los campeones del Super Bowl. Seattle tuvo cuatro pérdidas de balón, tres de las cuales derivaron directamente en puntos de los 49ers, con dos balones sueltos perdidos dentro de la yarda 11 y dos intercepciones de Darnold.

La primera intercepción de Darnold llegó en la primera serie ofensiva de Seattle en el partido, cuando el esquinero Renardo Green atrapó un pase destinado a Smith-Njigba en la yarda 18 de Seattle y lo devolvió hasta la 11. Brock Purdy conectó con Mike Evans cuatro jugadas después para un pase de touchdown de 2 yardas.

Darnold lanzó una segunda intercepción a Green, otra vez, en su primer pase del tercer cuarto.

“Hay que reconocerles el mérito a esos tipos. Jugaron un buen partido, pero, de nuevo, todas esas son cosas que yo puedo controlar. Simplemente no puedo estar poniendo el balón en riesgo así", comentó Darnold.

La mermada sala de corredores de Seattle también siguió teniendo problemas con los balones sueltos, ya que Emanuel Wilson perdió el balón a mitad del segundo cuarto en la yarda 11 de Seattle. Fred Warner lo recuperó para San Francisco y, una jugada después, Christian McCaffrey llevó el balón 11 yardas para un touchdown.

Luego, George Holani perdió el balón en la zona de anotación con 13 segundos restantes en la primera mitad. El liniero defensivo de los Niners Gracen Halton lo recuperó para touchdown y amplió la ventaja de San Francisco a 21-13.

Hace dos partidos, el novato Jadarian Price fue enviado a la banca a mitad del juego de la Semana 3 de Seattle contra Washington después de perder su segundo balón suelto en dos partidos, pero el problema ha seguido afectando a los Seahawks.

“Necesitamos crecer rápido en términos de fútbol complementario, definitivamente cuidando el balón. Demasiadas entregas en este punto de la temporada, y las revisaremos y veremos cómo podemos corregirlo de aquí en adelante”, manifestó entrenador Mike Macdonald.

Con cuatro días por delante hasta el duelo de Seattle del jueves por la noche contra Denver, los Seahawks tienen poco tiempo para resolver sus problemas de pérdidas de balón.

“Siempre es algo que se enfatiza, y siempre es algo que practicas, algo en lo que trabajas. Las defensas también influyen, y tú proteges el balón lo mejor que puedes. A veces simplemente hay jugadas realmente buenas hechas por la defensiva, y otras veces decimos: ‘Arreglemos el problema y no cometamos el mismo error dos veces’, y sigues adelante”, señaló Kupp.

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