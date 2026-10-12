La defensa de Vikings sigue dominante en Nueva Orleans y Minnesota mejora a 5-0

El esquinero de los Vikings, Byron Murphy Jr., le comentó a la banca de Minnesota que interceptaría por segunda vez al quarterback de los Saints de Nueva Orleans, Tyler Shough, cuando su unidad estaba a punto de volver al campo en el cuarto periodo.

Cumplió su palabra tres jugadas después, al interceptar un pase profundo por la banda destinado al receptor Chris Olave.

La pérdida de balón coronó otra actuación defensiva dominante, mientras los Vikings (5-0) ganaron 23-13 para mantenerse invictos de cara a su semana de descanso.

“Olave estaba de mi lado, así que sabía que el balón definitivamente venía hacia acá”, expresó Murphy. “Luego (Shough) cambió a otra jugada y pensé que podría ser un doble movimiento. Hizo un doble movimiento y, una vez que el balón estuvo en el aire, supe que tenía que ir por él”.

Ya líderes de la NFL en menos puntos permitidos, los Vikings se superaron a sí mismos. Dejaron a los Saints en 142 yardas totales y limitaron a Shough a 96 yardas por pase.

Uno de los touchdowns de Nueva Orleans llegó con un regreso de balón suelto de 87 yardas del safety Jonas Sanker. El otro llegó después de que los Saints convirtieran un par de cuartas oportunidades en una serie ofensiva del segundo cuarto.

“Estamos jugando con mucha confianza”, manifestó el linebacker Blake Cashman, quien lideró al equipo con nueve tacleadas. “Simplemente construimos a partir de grandes actuaciones defensivas. Si queremos que nos etiqueten como la mejor defensa de la liga, tenemos que demostrarlo cada semana”.

Los rivales de los Vikings promedian 12,8 puntos en cinco partidos. Ningún oponente de los Vikings ha anotado más de 16 desde que Minnesota venció a Green Bay 39-22 en su debut.

“Realmente no hay nada más que decir” sobre la defensa de Minnesota, señaló el receptor estrella de los Vikings, Justin Jefferson, después de presenciar la más reciente exhibición de la unidad. “Siguen viniendo aquí y cumpliendo. Es una locura verlo. Nos alimentamos de ellos”.

Nueva Orleans consiguió apenas nueve primeros downs, mientras Minnesota superó dos balones sueltos críticos en la zona roja —uno del receptor Myles Price que Sanker devolvió para anotación y otro del corredor Aaron Jones en el segundo cuarto que derivó en la serie de touchdown de los Saints.

Con desventaja de 7-6 al inicio del tercer cuarto, los Vikings superaron a los Saints 17-6 el resto del camino y no permitieron puntos con la defensa. Aunque la defensa de Minnesota, con muchas cargas, capturó a Shough solo una vez, lo obligó a escapar repetidamente, provocando múltiples castigos por sujetar al corredor de los Saints Alvin Kamara.

Murphy consiguió su primera intercepción cuando Shough se alejó rodando de la presión y lanzó, en carrera, un pase imprudente al receptor Bryce Lance.

Nueva Orleans logró cuatro primeros downs en seis posesiones después de su único touchdown ofensivo.

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