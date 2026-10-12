Goles de campo de Wil Lutz impulsan a Broncos a vencer 23-17 a Chargers en el último cuarto

Wil Lutz pateó un gol de campo de 19 yardas para tomar la delantera con 5:07 por jugarse, y los Broncos de Denver superaron el domingo 23-17 a los Chargers de Los Ángeles, que siguen sin ganar y se han notado propensos a los errores.

El gol de campo de 36 yardas de Lutz con 1:08 restante amplió la ventaja y culminó una racha de 13 puntos sin respuesta en el cuarto periodo para los Broncos (3-2).

Denver consiguió su primera victoria divisional y su primer triunfo en el SoFi Stadium desde 2023, con el entrenador Sean Payton encargándose de cantar las jugadas. Payton le quitó esas funciones al coordinador ofensivo Davis Webb a principios de semana. Los Broncos ganaron sin los esquineros lesionados Pat Surtain II (tobillo) y Riley Moss (costillas).

Los Chargers también comenzaron 0-5 en 2023, el año anterior a que el entrenador Jim Harbaugh asumiera el cargo. Llegaron con una línea ofensiva diezmada que incluía a cuatro novatos intentando proteger al quarterback Justin Herbert, quien completó 14 de 24 para 121 yardas por pase con un touchdown y una intercepción, mientras fue capturado cinco veces.

Bo Nix completó 16 de 27 para 123 yardas y un touchdown.

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