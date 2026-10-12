El LB de 49ers Dre Greenlaw es expulsado tras dar cabezazo a un jugador de Seahawks

El linebacker de los 49ers de San Francisco Dre Greenlaw fue expulsado tras darle un cabezazo a Ernest Jones IV, de Seattle, después de propinar un golpe tardío en la banda de los Seahawks.

La infracción ocurrió en el segundo cuarto el domingo, cuando Sam Darnold escapó de la presión y Greenlaw lo golpeó tarde después de que ya había salido del campo, lo que derivó en una falta personal en un partido que San Francisco terminó ganando 32-29.

“Te van a provocar muchísimo, especialmente cuando estás en su banca. Me dijeron que le dio un cabezazo a un tipo sin casco. Así que, si eso fue exactamente lo que pasó, entonces sí, tenemos que ser mucho más inteligentes que eso. No se puede hacer”, comentó el entrenador Kyle Shanahan.

Varios jugadores de los Seahawks encararon de inmediato a Greenlaw tras el golpe, y él respondió dándole un cabezazo a Jones, quien no llevaba casco. Jones sangraba después del impacto y posteriormente se determinó la expulsión.

“En el momento, me enoja no estar más cerca para intentar ayudarlo. Traté de llegar lo más rápido que pude. Estaba demasiado lejos. Él está indefenso en esa situación. Está completamente solo en su banda. Claro, están tratando de amontonarse sobre él y bien por ellos por provocarlo para que hiciera algo. Pero sabemos que tenemos que ser inteligentes en todas esas situaciones. Creo que Dre lo intentó en su mayor parte, pero es una situación desafortunada”, expresó su compañero Fred Warner.

La decisión de expulsarlo se tomó desde el centro de arbitraje en Nueva York, y el vicepresidente de repeticiones instantáneas de la liga, Mark Butterworth, señaló en un informe para el “pool” que el ejecutivo Troy Vincent fue quien tomó la decisión final. Un cambio de regla este año permite que el centro de repeticiones expulse a un jugador incluso cuando no se lanzó un pañuelo en la jugada, pero eso no aplicó en esta decisión debido al golpe tardío.

Greenlaw ha sido expulsado al menos otras dos veces en su carrera. Tuvo un altercado en la banda con Dom DiSandro, jefe de seguridad de Filadelfia, en 2023, y también fue descalificado por un golpe casco contra casco sobre Justin Herbert, de los Chargers, en 2022.

Greenlaw también fue suspendido por un partido la temporada pasada cuando jugó en Denver por increpar a un árbitro tras una victoria sobre los Giants de Nueva York.

Greenlaw recibió una multa de 11.941 dólares por burlarse de la banda de los Broncos en una victoria la semana pasada.

El linebacker regresó a San Francisco esta temporada después de jugar para los Broncos en 2025. Suma 37 tacleadas en cinco partidos.

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