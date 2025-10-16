Un Barcelona diezmado por lesiones visita a Girona una semana antes del clásico

Las lesiones no le dan tregua al Barcelona.

El último parón internacional agudizó los problemas del club catalán, con el delantero Robert Lewandowski y el volante ofensivo Dani Olmo engrosando la lista de bajas antes de visitar a Girona en La Liga el sábado.

Kylian Mbappé también es duda para el partido del Real Madrid contra el Getafe el domingo. El astro francés se perdió un partido de las eliminatorias del Mundial con Francia debido a una lesión en el tobillo.

El Barça vuelve a la acción tras la derrota 4-1 que sufrió de visita a Sevilla en su último partido hace dos semanas. Esa derrota permitió al Madrid recuperar el liderato del torneo.

Partidos clave

La marcha invicta del conjunto azulgrana terminó con la inesperada debacle en Sevilla. Ahora enfrenta un corto viaje por la costa mediterránea para jugar contra el Girona, que viene de su única victoria de la temporada en casa contra Valencia.

El Barça recibirá al Olympiakos griego el martes en la Liga de Campeones y el domingo siguiente visitará al Madrid en el primer clásico de la temporada el 26 de octubre.

Después de jugar contra el Getafe, el Madrid recibirá el miércoles a la Juventus en la Liga de Campeones antes de recibir a su máximo rival en el Santiago Bernabéu.

Fuera de acción

El entrenador Hansi Flick tendrá que reinventar el ataque del Barcelona con posiblemente cinco de sus principales piezas de ataques causando baja.

Lewandowski regresó de jugar para Polonia con una lesión del bíceps femoral izquierdo. Olmo y Ferran Torres, su compañero de la selección española regresaron ambos con lesiones musculares en sus piernas izquierdas.

Torres ha desplazado en protagonismo a Lewandowski esta temporada y ha anotado cinco goles. Olmo es un creador de juego versátil que puede jugar como falso nueve.

Los azulgranas ya acusaban las ausencias de su juvenil estrella Lamine Yamal, el delantero Raphinha, los centrocampistas Gavi Páez y Fermín López y el portero Joan García debido a lesiones recientes antes de que los clubes hicieron pausa por el parón internacional.

Yamal, quien sufrió una recaída de una lesión en la ingle que lo afectó durante semanas, y Fermín volvieron a entrenarse esta semana pero aún no han sido autorizados por los médicos del equipo para jugar.

Jugadores a seguir

Roony Bardghji podría recibir más minutos con el Barça después de que el extremo de 19 años debutara con Suecia la semana pasada.

Marcus Rashford también puede capitalizar un probable papel en el ataque azulgrana. El delantero inglés, cedido por el Manchester United, se ha asentado bien en el equipo de Flick. Lleva tres goles y cinco asistencias, liderando al equipo.

Fuera de la cancha

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong extendió su contrato con el Barça hasta 2029 esta semana.

