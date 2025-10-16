Marruecos hace historia, elimina a Francia en los penales y disputará la final del Mundial Sub20

Con una decisión extraña y estratégica en los penales, Marruecos consiguió un triunfo tan dramático como histórico y aseguró el miércoles el primer boleto a la final del Mundial Sub20 tras imponerse a Francia por 5-4 en la tanda para quedar a la espera del ganador entre Argentina y Colombia, al que enfrentará por el título.

Los africanos lograron el triunfo tras seis tiros desde los 11 pasos, luego de que los 90 minutos regulares terminaron en un empate 1-1.

Abdelhakim El Mesbahi, el tercer arquero de Marruecos, sustituyó en el último suspiro de la prórroga a Ibrahim Gomis, quien a su vez había ingresado a los 64 por la lesión del guardameta titular Yanis Benchauch.

El curioso caso de una doble sustitución de un arquero pareció explicarse en el hecho de que El Mesbahi es especialista en atajar penales. Además, las imágenes de la televisión mostraron que el portero llevaba impresos en su botella de agua los rostros de distintos jugadores franceses, junto con información sobre cómo ejecutaban los disparos.

Y El Mesbahi acabó atajando el penal definitivo a Djylian Nguessan.

Luego de dos décadas de ausencia en el torneo, la escuadra marroquí ha sorprendido en Chile con un renovado equipo que, bajo la batuta del seleccionador Mohamed Ouahbi, ha hecho historia al avanzar a su primera final en la categoría. Hasta ahora, su mejor actuación se remontaba a Países Bajos 2005, cuando terminó en el cuarto puesto tras sucumbir ante Brasil en el duelo por el tercer lugar.

El partido entre africanos y europeos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso empezó con mucho ímpetu y muy parejo.

Tras la revisión mediante el VAR de un agarrón de camiseta a Niam Byar, el árbitro decretó un penalti que el delantero Yassir Zabiri cobró con un remate rasante que impactó el poste, rebotó en la espalda del portero Lisandru Olmeta y terminó en el fondo del arco para abrir la cuenta por Marruecos a los 32 minutos.

Zabiri y Othmane Maamma, los hilos conductores del conjunto africano, estuvieron muy cerca de aumentar la ventaja, pero Francia se salvó y empleó fuerza máxima a fin de neutralizar un agrandado Marruecos y buscar el empate.

Los últimos minutos de la primera parte fueron de presión francesa, pero Benchaouch impidió la igualdad con tres tremendas atajadas que preservaron la ventaja en el marcador para la segunda parte.

Tras la pausa, la selección francesa, cuya mejor participación en el torneo fue la conquista del título mundial en la edición de Turquía 2013, salió en búsqueda del empate, que llegó a los 58 con una anotación de Lucas Michal, tras un pase de Mayssam Benama y una asistencia de Moustapha Dabo, dejándolo todo igual para la prórroga.

La expulsión del centrocampista Rabby Nzingoula en cuanto comenzó el segundo tiempo extra puso las cosas más difíciles para los europeos, que sobrevivieron de forma heroica para llevar la decisión a la tanda

Finalmente, tras seis tiros para cada lado, Marruecos convirtió cinco y selló el triunfo por 5-4. La final se disputará el próximo domingo en Santiago.

