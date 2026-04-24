UEFA sanciona a Prestianni con 6 partidos por incidente con Vinícius Júnior

La UEFA impuso una sanción de seis partidos al atacante argentino Gianluca Prestianni el viernes por insultar verbalmente a Vinícius Júnior, el delantero brasileño del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones esta temporada.

Un comunicado de la UEFA indicó que los comentarios del jugador del Benfica de Portugal constituyeron una conducta “discriminatoria (es decir, homófoba)”.

La UEFA señaló que tres de esos seis partidos quedaron en suspenso, y que Prestianni ya cumplió un encuentro como parte de un castigo provisional. Eso significa que, en principio, Prestianni solo tendrá que cumplir dos partidos más de suspensión, lo que, según la UEFA, podría incluir apariciones con Argentina en el Mundial si fuera convocado para el torneo que arranca en junio.

Los dos primeros partidos de Argentina serán contra Argelia el 17 de junio en Kansas City y ante Austria, cinco días después en Arlington.

El incidente ocurrió durante un partido en Lisboa en los repechajes de la Champions en febrero.

El encuentro se detuvo durante casi 10 minutos después de que el delantero brasileño del Real Madrid marcara y celebrara junto al banderín de córner del Benfica, lo que molestó a aficionados y jugadores locales. Tras ser encarado por Prestianni, Vinícius acusó al futbolista argentino de haberlo llamado “mono”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes