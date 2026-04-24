Asistente de los Chiefs Dave Merritt, acusado en KC de agresión doméstica menor

El entrenador asistente de los Chiefs de Kansas City, Dave Merritt, fue acusado el jueves de agresión doméstica menor después de que una denuncia presentada por el fiscal de distrito del condado de Johnson, Kansas, lo señalara de haber causado lesiones corporales a una hija.

Merritt se declaró no culpable durante una comparecencia ante el tribunal más tarde el jueves, y el juez de distrito fijó una fianza de 2.500 dólares con condiciones de no consumir alcohol, ni drogas, ni portar armas de fuego, y de no tener contacto con la víctima del presunto delito.

Merritt, de 54 años, pasó varios años jugando como linebacker en la NFL antes de convertirse en uno de los mejores entrenadores de backs defensivos de la liga. Está con los Chiefs desde 2019 y, incluido su tiempo con los Giants, ha ayudado a equipos a ganar cinco Super Bowls.

“Hemos estado en contacto con Dave. Entendemos la situación. La hemos revisado", señaló el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, después de que el equipo hiciera sus dos selecciones de primera ronda del draft.

Una de ellas, el esquinero Mansoor Delane, fue elegido sexto en la clasificación general. Merritt será su entrenador de posición.

“Seguimos trabajando mientras avanzan con la investigación, pero Dave está en casa con su familia”, manifestó Reid.

Reid declinó responder cualquier pregunta sobre el arresto.

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