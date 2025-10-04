Ucrania lidera el grupo, Egipto sorprende y Japón y Chile avanzan a los octavos del Mundial Sub20

En un duelo directo por el liderato del Grupo B del Mundial Sub20, Ucrania y Paraguay se midieron en el Estadio Nacional de Santiago en un encuentro en el que prevalecieron los europeos, mientras que en el Grupo A Japón y Chile avanzaron a octavos y Egipto dio la sorpresa al lograr su primera victoria.

Después de una primera parte apática, donde la disputa se concentró en el centro del campo sin grandes acercamientos a las áreas, Ucrania - que contó con Kristian Shevchenko, hijo de la leyenda y balón de oro Andriy Shevchenko como titular - se quedó con la parte más alta de la tabla tras superar por 2-1 a Paraguay, que terminó segundo y por tanto también aseguró el pase a la próxima ronda.

La acción tardó pero finalmente llegó en la segunda parte, aupada por los cambios realizados por un no muy contento entrenador Dmitri Mikhailenko: el recién ingresado Maksym Derkach movió la red por primera vez tras recibir una asistencia de Danylo Krevsun y empujar el balón a los 46 minutos.

Los sudamericanos lograron rescatar un empate a los 69 con un golazo cruzado del centrocampista Cesar Miño desde la banda izquierda.

Los albirrojos se vieron complicados en el terreno de juego por la ausencia de dos de sus principales figuras. El delantero Enso González se perdió la cita tras ser expulsado ante Corea del Sur y Lucas Guiñazu no pudo jugar debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

En la recta final, los ucranianos, campeones de la categoría en 2019, mostraron su jerarquía y Matvii Ponomarenko, quien reemplazó a Krevsun, firmó la victoria para asegurar el primer puesto del Grupo B y el pase a los octavos.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los seis grupos avanzan a los octavos y también los cuatro mejores terceros del torneo.

EGIPTO CAMBIA LA HISTORIA

De estar casi eliminado a potencialmente clasificado, Egipto cambió la historia tras conseguir su primer triunfo con un golazo al ángulo en el último minuto de su compromiso ante Chile.

Tras una falta peligrosa, Omar Khedr anotó el 2-1 gracias a un tiro libre perfecto a la entrada del área.

Chile se mostró superior en los primeros 45 minutos, pero no supo aprovechar la condición de local, pese a que se colocó adelante con un gol de Javier Cárcamo a los 27 minutos.

Al eempezar la segunda parte, un jarro de agua fría cayó sobe el Estadio Nacional. Tras un tiro de esquina, Ahmed Abdin le ganó a la defensa chilena, conectó un cabezazo letal y anotó el primer gol de Egipto en este Mundial.

Desde este momento, las cosas cambiaron drásticamente en el terreno de juego. Los africanos ganaron confianza, crecieron y comenzaron a perseguir su primera victoria, al tiempo que los chilenos intentaban darle la vuelta al partido con más garra que fútbol. Los anfitriones finalmente fueron sorprendidos por el preciso disparo de Khedr en el último minuto del compromiso, que concretó la agónica remontada.

El grupo, liderado por Japón, terminó con un triple empate en la segunda posición entre Chile, Egipto y Nueva Zelanda, todos con tres punos. Los anfitriones finalmente lograron clasificar a octavos como el segundo del grupo gracias a los criterios de desempate, mientras que los demás quedan a la espera de otros resultados.

JAPÓN, LÍDER ABSOLUTO DEL GRUPO A

Con una campaña perfecta, Japón se quedó con la cima del Grupo A, invicto con nueve de nueve puntos posibles.

Fieles a su sistemático estilo de juego, los asiáticos cosecharon su tercer triunfo, 3-0 ante Nueva Zelanda en el estadio Elias Figueroa de Valparaíso.

Gracias a una asistencia de Yumeki Yokoyama, el mediocampista Kosei Agura marcó el primer tanto a los 21 minutos con un potente zurdazo desde fuera del área, que entró por la escuadra izquierda.

Un autogol del neozelandés Jayden Smith en la propia puerta a los 64 minutos amplió la ventaja para la escuadra nipona, que una vez más mostró su eficacia al aprovechar las pocas oportunidades que consigue crear.

Una asistencia de Rento Takaoka y un disparo desde el centro del atacante Hisatsugu Ishii firmaron la victoria de los orientales a falta de ocho minutos para el pitido final.

CON AJUSTADA VICTORIA, COREA DEL SUR SIGUE SOÑANDO

Panamá y Corea del Sur se vieron las caras para un partido de todo o nada en el que los asiáticos se llevaron la mejor parte. La victoria mantiene viva la ilusión de los surcoreanos de avanzar en la competencia, mientras que los centroamericanos se despiden.

Corea del Sur abrió la cuenta con Kim Hyunmin, a los 24 minutos, en un choque muy físico en el que abundaron las tarjetas amarillas.

El descuento para los panameños llegó en la segunda parte, con un remate del atacante Kelvin Walder. Pero el festejo no duró mucho, pues Shin Minha volvió a poner en ventaja al conjunto asiático, por lo que su pase a octavos queda en suspenso a la espera de la definición de los demás grupos.

